Invitation aux médias - Projet de conservation - Des tortues peintes relâchées en nature!

QUÉBEC, le 27 août 2025 /CNW/ - Pour une deuxième année consécutive, le Parc national d'Oka et l'Aquarium du Québec unissent leurs efforts pour mener un projet de conservation avec les tortues. Alors que l'an dernier, une centaine de bébés tortues serpentines ont été relâchés en nature à Oka, cette année, ce sont des tortues peintes du Québec qui prendront un nouveau départ. Cette étape importante sera réalisée le 29 août à 11h, au Parc national d'Oka.

Des œufs minutieusement prélevés à Oka

Au printemps, des garde-parcs naturalistes du Parc national d'Oka ont ciblé les endroits les plus à risque de mortalité pour les juvéniles sur leur territoire et ont ainsi protégé trois nids. En juin, les experts ont récolté un total de 26 œufs qui ont ensuite été transportés à l'Aquarium pour leur permettre d'éclore, à l'abri des prédateurs.

Incubation sous '' haute surveillance '' à l'Aquarium

L'Aquarium du Québec est la seule institution de la province à faire éclore des tortues peintes, une espèce qui a un statut préoccupant. Les aquaristes et l'équipe de santé animale de l'Aquarium ont assuré une surveillance étroite des œufs au cours des dernières semaines. Le protocole pour maintenir des conditions spécifiques de température et d'humidité a été suivi à la lettre. Au total, 17 oeufs ont été placés dans un incubateur chaud, à 30°C, pour obtenir des femelles, et 9 oeufs ont été disposés dans un incubateur à 25°C, pour faire éclore des mâles. À toutes les étapes du processus, les contacts humains ont été réduits au minimum, afin de favoriser une introduction réussie en nature.

L'heure est maintenant venue de relâcher ces nouveau-nés. Les femelles, qui ont éclos plus rapidement, ont déjà été relâchées près des endroits où les œufs ont été prélevés à Oka. C'est maintenant au tour des mâles. Les médias sont invités à assister à leur introduction en nature.

Quand : 29 août 2025 - 11 h

Lieu : débarcadère la Petite Baie, Parc national d'Oka

