Invitation aux médias - Premier Forum international sur l'innovation 4.0 - Une perspective nationale et mondiale sur les technologies et les formations de l'industrie 4.0

MONTRÉAL, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La quatrième révolution industrielle, baptisée « industrie 4.0 » par les Allemands en 2011, se caractérise par le virage numérique, l'automatisation et la robotique, l'optimisation et la gestion des actifs, le partage et la sécurité des données massives, le suivi du cycle de vie des pièces par le « filon numérique », l'analytique des données, l'internet des objets et l'intelligence artificielle.

Comparée aux trois révolutions précédentes, elle se singularise par la connectivité en temps réel, la rapidité de mise en œuvre des changements, un profond changement de culture et le développement de nouvelles compétences.

Le premier Forum international sur l'innovation 4.0 est l'une des grandes activités organisées par le Réseau Innovation 4.0. Il se tiendra cette année en partenariat avec la 32e édition de l'événement Les Entretiens Jacques-Cartier. Le Forum couvrira le paysage mondial des technologies liées à l'industrie 4.0 ainsi que les initiatives de formation dans les grandes et les petites entreprises, dans les établissements universitaires et dans divers consortiums et grappes de recherche.

Le Forum abordera les différentes technologies de l'industrie 4.0 et la façon dont elles sont mises en œuvre dans divers secteurs d'activité tels que : l'industrie manufacturière, les transports et la logistique, l'aérospatiale, l'énergie, la santé, la construction, la forêt, etc. Le Forum présentera 31 conférenciers : 15 de l'industrie, 9 du monde académique et 7 des associations et des grappes.

Quand : le mercredi 6 novembre 2019



Où : Palais des congrès de Montréal

201, avenue Viger Ouest

Montréal H2Z 1X7

SOURCE École de Technologie Supérieure

Renseignements: Maggie Contant-Hébert, 514 396-8800, poste 7246, Cell. : 514 967-1849, maggie.contant-hebert@etsmtl.ca

