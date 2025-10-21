INVITATION AUX MÉDIAS - Point de presse sur la « Marche vers l'indépendance » du 25 octobre 2025

MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à un point de presse conjoint des OUI Québec et de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB) le 22 octobre à 11 h à la Maison Ludger-Duvernay. Trente ans après le référendum de 1995, deux organisations non partisanes de la société civile s'unissent pour inviter les Québécoises et les Québécois à reprendre la rue pour l'indépendance.

Les présidentes, Marie-Anne Alepin (SSJB) et Camille Goyette-Gingras (OUI Québec) prendront la parole pour partager leur regard sur la mobilisation indépendantiste actuelle, la montée du mouvement chez les jeunes et la nécessité de poursuivre la lutte pour l'indépendance du Québec.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Mercredi 22 octobre 2025



Heure : 11 h



Lieu : Maison Ludger-Duvernay, 82, rue Sherbrooke Ouest, 2e étage, Montréal (Québec) H2X 1X3

SOURCE Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal

Contacts médias : Alex Valiquette - Responsable des communications, OUI Québec, [email protected], 438-506-8936; Jacques Bouchard - Relationniste de presse, SSJB de Montréal, [email protected], 514-206-1439