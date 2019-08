Invitation aux médias - Point de presse du syndicat Unifor dans le dossier Crustacés de Gaspé

GRANDE-RIVIÈRE, QC, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants du syndicat Unifor seront disponibles demain soir après l'assemblée syndicale prévue à 19 h pour présenter les éléments conclus dans l'entente avec l'employeur Crustacés de Gaspé. Comme indiqué précédemment, aucun commentaire ne sera fait avant d'avoir pu rencontrer et expliquer le contenu de l'entente aux membres. Notez aussi que l'assemblée syndicale se tiendra à huis clos.

Quoi : Point de presse du syndicat Unifor Date et heure : Mercredi, tout de suite après l'assemblée avec les membres qui se tient à 19 h (aux environs de 20 h) Endroit : Motel Chandler, au 515 rue Daigneault, à Chandler, G0C 1K0

Renaud Gagné, directeur québécois sera présent avec les dirigeants de la section locale 1044.

