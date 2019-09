Invitation aux médias - Point de presse du premier ministre

QUÉBEC, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés à un point de presse du premier ministre concernant les priorités du gouvernement du Québec dans le cadre de l'élection fédérale.

DATE : 17 septembre 2019



HEURE : 11 h



LIEU : Édifice Honoré-Mercier

Hall du rez-de-chaussée

835, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1A 1B4

Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre de la Justice, ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel.

Renseignements: Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, (514) 585-4451