Invitation aux médias - Point de presse de la ministre des Affaires municipales

QUÉBEC, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Les médias sont conviés à un point de presse de la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault. À cette occasion, Mme Guilbault sera accompagnée de M. Guillaume Tremblay, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Mascouche, ainsi que de M. Michaël Pilote, membre du conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités et maire de Baie-Saint-Paul.

Sujets: Impacts de la grève à Postes Canada sur les élections municipales.

Date : Mardi 30 septembre 2025 Heure : 13 h 00 Lieu : Foyer de l'Assemblée nationale

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]