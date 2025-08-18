Invitation aux médias - Point de presse concernant les discussions entourant le projet de loi 106
QUÉBEC, le 18 août 2025 /CNW/ - À la suite des discussions entourant le dépôt du projet de loi 106 concernant le mode de rémunération des médecins, les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à un point de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé.
Le point de presse sera diffusé sur la page Facebook du ministre de la Santé, Christian Dubé.
Accréditation obligatoire
Pour participer au point de presse, les journalistes (incluant les photographes et caméras) doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected].
Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront y assister.
|
DATE :
|
Mardi 19 août 2025
|
HEURE :
|
9 h 30
|
LIEU :
|
Montréal
Pour renseignements : Audrey Noiseux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé, Cell. : 514 779-3114
