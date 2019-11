Invitation aux médias - Point de presse concernant le projet de loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l'accès au crédit de taxes foncières agricoles

QUÉBEC, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, invitent les représentants des médias à un point de presse au cours duquel ils dévoileront les détails du projet de loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l'accès au crédit de taxes foncières agricoles.

Le président général de l'Union des producteurs agricoles, M. Marcel Groleau, et le président de la Fédération des producteurs forestiers du Québec, M. Pierre-Maurice Gagnon, seront également présents.

Date : le 5 novembre 2019*

Heure : Après la période de questions et de réponses orales

(vers 15 h 15)

Lieu : Hôtel du Parlement

Foyer latéral du hall principal

*sous réserve que l'Assemblée nationale accepte le dépôt du projet de loi

Les journalistes intéressés doivent obtenir une accréditation temporaire auprès de la Tribune de la presse au 418 643-1357 ou accreditations@assnat.qc.ca

