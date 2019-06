MISE À JOUR - Invitation aux médias - Parc national du Mont-Tremblant - Annonce d'investissements importants

Veuillez noter que l'heure de l'événement a changé

SAINT-DONAT, QC, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, et la vice-présidente à l'exploitation des parcs nationaux de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), Mme Catherine Grenier, convient les représentants des médias à une annonce au sujet d'investissements importants au parc national du Mont-Tremblant.

Date : Vendredi 21 juin 2019



Heure : 11 h



Endroit : Accueil de la Pimbina

Parc national du Mont-Tremblant

2954, Route 125 Nord

Saint-Donat (Québec) J0T 2C0

Prière de confirmer votre présence à Nathalie Juteau : 819 688-2281, poste 6804 ou juteau.nathalie@sepaq.com.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Source et information : Véronique Boulanger, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, 581 989-1429, veronique.boulanger@mffp.gouv.qc.ca; Mélanie Pageau, Directrice des communications par intérim, Sépaq, 418 380-5875, poste 2265, pageau.melanie@sepaq.com

