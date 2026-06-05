INVITATION AUX MÉDIAS : Nouveau chantier de logements abordables à Montréal

MONTRÉAL, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur un nouveau chantier de logements abordables à Montréal.

L'activité se déroulera le 8 juin en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de la mairesse de Montréal, Mme Soraya Martinez Ferrada, et d'autres partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 8 juin 2026, 9 h 30.

DATE : 8 juin 2026 HEURE : 11 h 15 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]