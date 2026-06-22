/R E P R I S E --Invitation aux médias - Annonce concernant un appel de projets pour stimuler l'engagement des jeunes auprès des personnes aînées/

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, fera une annonce concernant un appel de projets lié à l'engagement des jeunes auprès des personnes aînées.

À cette occasion, il sera accompagné de M. Simon Allaire, son adjoint gouvernemental pour la région de la Mauricie et député de Maskinongé.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 9 h, le 22 juin 2026.

Il est à noter qu'il n'y aura pas de matériel de sonorisation dans la salle. Au besoin, les dignitaires seront disponibles pour des entrevues individuelles à la suite de la conférence de presse.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Lundi 22 juin 2026



Heure : 11 h



Lieu : Trois-Rivières L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]