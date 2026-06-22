Plus de 5 M$ pour 39 initiatives visant le développement régional au Bas-Saint-Laurent
Nouvelles fournies parCabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions
22 juin, 2026, 08:00 ET
QUÉBEC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, annonce qu'une somme de 5 176 170 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de 39 initiatives au Bas-Saint-Laurent.
Les projets soutenus visent principalement la mise en valeur des milieux naturels et des infrastructures de plein air - par le développement du vélo de montagne, du ski hors-piste, de circuits cyclables et d'un site d'observation -, l'entretien d'un parc régional ainsi que l'appui à des événements et à l'offre culturelle estivale.
Plusieurs actions viendront également structurer certains pans de l'économie régionale par des études de faisabilité, des plans d'affaires, des stratégies de repositionnement, le développement de projets structurants, l'implantation ou la consolidation d'entreprises agroalimentaires de même que des projets de recherche. Ces actions contribueront à accroître l'attractivité du territoire, à stimuler l'innovation et à renforcer la diversification économique régionale.
Parallèlement, de nombreux projets répondent à des enjeux sociaux, communautaires et environnementaux prioritaires des milieux. Ils portent notamment sur la construction et la conversion de logements abordables, sociaux et adaptés pour les familles, les gens du troisième âge et les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, ainsi que sur l'élaboration d'un diagnostic et la mise en action d'une politique en habitation.
D'autres visent le renforcement des services à la population, notamment en matière de sécurité alimentaire, de transport collectif et adapté, de services animaliers, d'infrastructures publiques rassembleuses, d'équipements culturels et de mobilité durable.
Enfin, cinq ententes sectorielles portant sur des thématiques différentes ont été récemment conclues. Elles concernent l'attractivité et l'accueil, la concertation régionale, la lutte contre les espèces envahissantes, l'économie sociale ainsi que le développement du plein potentiel des jeunes.
Citations :
« Avec les 39 initiatives que nous annonçons aujourd'hui dans la région, l'ensemble de la population pourra bénéficier de retombées concrètes, soit davantage de services et de vitalité dans nos communautés. En nous appuyant sur le logement, l'innovation, le tourisme, la mise en valeur de notre patrimoine naturel, culturel et historique, l'amélioration de nos infrastructures locales et plus encore, nous renforçons l'économie régionale et créons des milieux de vie attrayants où il fait bon s'établir, travailler et s'épanouir. Ces initiatives permettront également à la population du Bas-Saint-Laurent de redécouvrir sa région, de profiter d'activités et d'expériences uniques, et de partager des moments mémorables entre proches. Nos parcs, nos sentiers et nos événements continueront d'être des lieux et des occasions de rassemblement qui feront honneur à toute la communauté. J'en suis fier. »
Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions
« Ces investissements de plus de 5 millions de dollars témoignent du dynamisme et de l'ambition des gens du Bas-Saint-Laurent. Qu'il s'agisse de logements, de culture, de plein air, de développement économique ou de services à la population, chacun de ces 39 projets contribue à bâtir des communautés plus fortes, plus attrayantes et plus résilientes. Je tiens à saluer l'engagement des organismes, des municipalités et des partenaires qui portent ces initiatives avec passion. Ensemble, nous faisons avancer notre région et nous créons des milieux de vie dont nous pouvons être fiers. »
Mathieu Rivest, adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour le Bas-Saint-Laurent et député de la Côte-du-Sud
« Ces initiatives viennent concrètement renforcer la vitalité de notre territoire et répondre aux besoins du milieu. Elles reflètent la diversité et la mobilisation de nos communautés. Leur sélection repose sur la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, définie collectivement grâce à la concertation régionale. »
Chantale Lavoie, présidente du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité et présidente du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent
Faits saillants :
- L'aide financière a été octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.
- Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire (voir l'annexe au communiqué).
Liens connexes :
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Fonds régions et ruralité
Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions
34 projets retenus en 2024-2025 pour la région du Bas-Saint-Laurent
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Aide financière totale accordée
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Partenaires et description des projets
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Période
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240 427 $
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Développement du vélo de montagne au Parc du Mont Saint-Mathieu
Par : Corporation de gestion du Parc du Mont Saint-Mathieu
Développement d'un centre de vélos de montagne afin d'étendre les activités durant la période printanière, estivale et automnale. Ce centre est réalisé en trois phases et composé de deux réseaux interconnectés de 45 km.
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2024-2026
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150 000 $
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Relocalisation de Moisson Rimouski-Neigette
Par : Moisson Rimouski-Neigette
Relocalisation de l'organisme pour répondre aux demandes grandissantes de dépannage alimentaire et optimiser les conditions de travail du personnel.
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2024-2025
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10 000 $
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Développement de l'offre culturelle estivale aux résidentes et résidents de la MRC de Rivière-du-Loup
Par : École de musique Alain-Caron
Initiation des jeunes et des familles à la musique par des ateliers dans les camps de jour et des tentes à musique, permettant d'essayer des instruments, d'assister à de courtes présentations musicales et de participer à des jeux ludiques musicaux lors de fêtes familiales ou de festivals organisés par les municipalités de la MRC.
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2024-2025
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47 678 $
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Étude de marché et évaluation du plan d'affaires pour le projet d'Écoquartier de Rimouski
Par : Construction Métis (cmétis)
Réalisation d'une étude et d'une évaluation en vue de jeter des bases solides pour la conception de l'Écoquartier. L'objectif est de créer un milieu de vie dans un environnement sain et sécuritaire, favorisant le maintien à domicile des personnes aînées, l'autonomisation des personnes, l'inclusion sociale, l'insertion à l'emploi et l'implication dans une structure d'entraide, tout en répondant à un besoin urgent sur le plan local en matière de logements.
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2024-2025
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16 000 $
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Étude de faisabilité pour évaluer des tracés cyclables potentiels de la Route verte et du Parc national du Bic
Par : Association Rimouski ville cyclable (ARVC)
Réalisation d'une étude de faisabilité pour le projet de circuit cyclable reliant le Parc national du Bic et la Route verte vers Saint-Fabien. Ce projet s'inscrit dans l'objectif de promouvoir le vélo comme un attrait touristique, en complétant le circuit de la Route verte dans l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent.
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2024-2025
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50 000 $
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Construction de logements pour personnes retraitées et autonomes
Par : Gestion Samalix inc.
Exécution de la première phase du projet de construction de quatre logements dans la municipalité de Val-Brillant, soit deux 4 ½ et deux 3 ½, offrant un accès facile pour les personnes aînées, notamment celles qui sont retraitées et autonomes.
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2024-2025
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100 000 $
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Plan de développement de la Feste médiévale de Saint-Marcellin 2025-2030
Par : ADSM / Feste médiévale de Saint-Marcellin
Pérennisation de l'événement par la mise à jour de sa gouvernance et de ses processus d'affaires.
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2024-2025
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50 000 $
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Immeuble locatif - Construction de logements
Par : Les Immeubles I.C.H.T. S.E.N.C.
Construction de deux nouveaux 3 ½ dans un bâtiment existant d'Amqui.
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2024-2025
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29 492 $
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Développement de l'érablière du lac Ferré
Par : Érablière du lac Ferré
Ajout de 4 490 entailles à l'Érablière du lac Ferré aux 25 000 entailles existantes pour développer et consolider la viabilité de l'entreprise.
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2024-2025
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32 650 $
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Essais au champ avec le Centre de recherche sur les grains (CÉROM) et rapport synthèse d'un projet d'incubateur ovin
Par : Centre de formation professionnelle (CFP) Mont-Joli - Mitis
Embauche d'un diplômé agricole à 21 heures par semaine pour 22 semaines au Centre de formation professionnelle Mont-Joli - Mitis afin d'appuyer un projet de recherche.
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2024-2025
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80 000 $
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Habitations résidentielles Dégelis - Phase 1
Par : 9245-4149 Québec inc.
Construction de trois immeubles résidentiels neufs à Dégelis. Les immeubles offrent un total de 18 logements locatifs, soit six unités de 4 ½, six unités de 5 ½ et six unités de 3 ½. La phase 1 de ce projet vise la construction des six premiers logements.
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2024-2026
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16 978 $
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Diagnostic et stratégies en habitation
Par : MRC de Rivière-du-Loup
Accompagnement par un consultant spécialisé dans un processus de réflexion stratégique avec le milieu afin d'établir un portrait des besoins en habitation permettant d'identifier les meilleures stratégies pour répondre à cet enjeu.
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2024-2025
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27 611 $
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Aménagement de trois logements 4 ½ à Sainte-Florence
Par : Gestion Stéphane Lévesque et fils inc.
Conversion d'un bâtiment existant en trois logements 4 ½. Ce projet permettra d'augmenter le nombre de logements à coûts abordables destinés aux personnes à mobilité réduite dans la municipalité de Sainte-Florence.
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2024-2025
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86 000 $
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Le chaulage collectif, une solution innovante pour l'amélioration des sols agricoles de la Mitis
Par : Syndicat de l'Union des producteurs agricoles (UPA) de La Mitis
Création d'un partenariat entre l'UPA de La Mitis et la Coopérative de producteurs de chaux du Bas-Saint-Laurent afin d'augmenter les épandages de chaux et de consolider la coopérative.
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2024-2025
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100 000 $
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Acquisition d'une fourgonnette pour le transport adapté et collectif
Par : Transport adapté et collectif de La Mitis
La fourgonnette servira essentiellement à bonifier l'offre de transport adapté et collectif sur le territoire de la MRC de La Mitis.
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2024-2025
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52 000 $
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Ski hors-piste Montagne Saint-Pierre - Bonification de la sécurité et de l'expérience
Par : Coopérative de solidarité de développement récréotouristique des Chic-Chocs
Amélioration de la sécurité du site de la Montagne Saint-Pierre, une destination de ski hors-piste située à La Rédemption. Le projet permettra d'aménager et d'améliorer les principaux accès en cas d'urgence et de renforcer la signalisation pour mieux informer et sensibiliser les utilisatrices et utilisateurs aux risques associés à leurs activités sur le site.
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2024-2026
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29 973 $
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Étude pour la collecte porte à porte des plastiques agricoles dans la MRC de La Mitis
Par : MRC de La Mitis
Analyse de l'implantation d'une collecte des plastiques agricoles. L'objectif est d'évaluer les coûts de mise en place et de fonctionnement d'une collecte porte à porte pour les plastiques agricoles dans La Mitis. Bien que le projet vise spécifiquement la MRC de La Mitis, il a été conçu pour le transfert des informations et des données aux autres MRC et municipalités situées dans la région du Bas-Saint-Laurent.
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2024-2025
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50 000 $
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Création d'une placette collaborative extérieure au carré Dubé
Par : Ville de Rivière-du-Loup
Création d'une placette collaborative extérieure dans la partie nord du carré Dubé, permettant d'instaurer un lieu inspirant et rassembleur pour la clientèle du marché public avoisinant, les résidentes et résidents de la région ainsi que les touristes.
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2024-2026
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50 000 $
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Le monastère Sainte-Claire
Par : Les Logements populaires du BSL
Conversion du monastère Sainte-Claire de Rivière-du-Loup en 27 logements pour les familles et les personnes seules ou âgées. La conversion vise à offrir des logements abordables et communautaires aux personnes vivant à Rivière-du-Loup ou dans les environs. Ce projet s'inscrit dans un aménagement plus vaste de 57 logements sur le terrain du monastère.
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2025-2027
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50 000 $
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Acquisition d'une scène mobile de calibre international
Par : Les Grandes Fêtes du Saint-Laurent
Acquisition d'une scène mobile présentant un niveau de qualité reconnu en lien avec les plus hauts standards de l'industrie. Le promoteur vise à rendre accessible cette scène, qui n'est pas disponible en ce moment, dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Cette scène pourra être louée à un prix compétitif aux autres événements de l'est du Québec.
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2024-2026
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84 979 $
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Construction d'un bâtiment et acquisition de matériels et d'outils spécialisés d'entretien du parc régional
Par : MRC de La Matapédia
Construction d'un bâtiment destiné à l'entretien du Parc régional de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia. Ce bâtiment pourra servir d'atelier pour effectuer les travaux d'entretien, d'entrepôt pour les équipements et d'espace de pause pour le personnel d'entretien.
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2024-2027
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75 000 $
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Agrandissement et amélioration des installations du Carrefour d'initiatives populaires de Rivière-du-Loup
Par : Carrefour d'initiatives populaires de Rivière-du-Loup
Agrandissement du bâtiment du Carrefour d'initiatives populaires et acquisition de nouveaux équipements afin de mieux servir la clientèle et de recevoir davantage de denrées alimentaires.
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2024-2026
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45 518 $
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Projet Paradis - Requalification du bâtiment et révision du modèle d'affaires
Par : Coopérative de solidarité Paradis
Requalification du bâtiment de la coopérative incluant la finalisation d'un plan d'affaires, l'élaboration de scénarios d'aménagement et la consolidation d'un modèle de gestion durable.
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2024-2028
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15 004 $
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Observatoire des Chic-Chocs - Phase 2
Par : Club Quad de La Matanie
Développement d'un site d'observation sur le mont Vélo, situé dans les Chic-Chocs, par l'installation d'une tour, de lunettes panoramiques, de panneaux d'interprétation ainsi que l'acquisition de matériel.
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2024-2026
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56 384 $
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Mise en œuvre du plan de commercialisation des Viandes de l'Est par le Groupe ADEL
Par : Travail-Mitis inc.
Développement d'un outil de commercialisation pour soutenir la croissance des activités de transformation, de vente et de distribution des produits de la marque Viandes de l'Est, tout en stimulant l'expansion de l'entreprise Groupe ADEL.
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2024-2026
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50 000 $
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Déploiement de la filière noisette dans La Mitis et au Bas-Saint-Laurent : réseau d'expertise en production de noisettes
Par : MRC de La Mitis
Implantation d'une noiseraie à vocation pédagogique et expérimentale sur la ferme-école du Centre de formation professionnelle Mont-Joli - Mitis. Un programme de formation sur mesure sera élaboré pour accompagner l'implantation de nouvelles noiseraies. Ce projet permettra d'instaurer deux nouveaux outils concrets pour faciliter l'émergence de la production de noisettes dans la MRC de La Mitis et la région du Bas-Saint-Laurent.
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2024-2027
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100 000 $
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Achat d'un terrain et planification de la construction d'un immeuble de 12 logements
Par : Les Habitations Logival inc.
Construction d'un immeuble de 12 logements sociaux à prix abordable destinés aux résidentes et résidents d'Amqui et des environs. L'organisme souhaite rendre disponibles ces logements le 30 juin 2026.
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2025-2027
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50 000 $
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Phase 2 : logements adaptés et abordables à Rivière-du-Loup
Par : Han Logement
Réponse aux besoins croissants de logements adaptés et abordables pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, qui sont autonomes ou semi-autonomes et à faible revenu. Le projet de Han Logement représente la deuxième phase du développement de logements adaptés et abordables dans la ville de Rivière-du-Loup. Le projet comporte la réalisation de 24 logements répartis en trois immeubles.
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2025-2026
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70 000 $
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Création d'un organisme voué au développement de projets structurants sur le plan récréotouristique
Par : MRC de La Mitis
Création d'un organisme appelé Vision Mitis, voué au développement de projets structurants, principalement sur le plan récréotouristique.
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2024-2027
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194 355 $
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Mise en action de la politique en habitation régionale
Par : MRC de Kamouraska
Déploiement du plan d'action issu de la politique en habitation de la MRC de Kamouraska afin de favoriser l'augmentation d'une offre diversifiée de logements de qualité, adaptés aux besoins et correspondant à la capacité financière de la population sur le territoire. Les différentes initiatives du plan sont coordonnées par un chargé de projet et un comité en habitation.
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2024-2027
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124 000 $
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Implantation du parc technologique de la Régie intermunicipale du parc industriel territorial technologique
Par : MRC de Rivière-du-Loup
Réalisation d'une étude de circulation afin d'identifier les lacunes actuelles, d'anticiper les enjeux liés au parc technologique, de garantir la sécurité des déplacements pour les usagers, d'optimiser la signalisation et de maximiser l'efficacité du réseau routier.
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2024-2026
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150 827 $
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Conférences et accompagnement-conseil en appui au repositionnement stratégique et au renouveau commercial des commerces
Par : Ville de Rimouski
Offre de conférences de sensibilisation et de valorisation pour outiller les entreprises, les accompagner, les conseiller et leur offrir du soutien pour une croissance stratégique. Ce projet vise à favoriser la croissance des commerces de détail sur les axes commerciaux traditionnels de Rimouski et à mieux les accompagner dans leur repositionnement de marché.
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2024-2026
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137 440 $
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Consolidation Embarque Bas-Saint-Laurent
Par : Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent
Coordination des améliorations technologiques de la plateforme Embarque Bas-Saint-Laurent à la suite de la période de rodage ainsi que planification et mise en œuvre d'une vaste campagne de promotion. La plateforme permet de découvrir les offres de transport dans chacune des MRC de la région, telles que le covoiturage, le transport collectif, les pistes cyclables, etc. À terme, le financement de l'opération sera assuré par la Régie de transport du Bas-Saint-Laurent.
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2024-2027
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146 983 $
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Service régional animalier pour la MRC de Rivière-du-Loup
Par : MRC de Rivière-du-Loup
Réalisation d'une étude d'avant-projet et planification du déploiement d'un service animalier permettant aux municipalités de se conformer à plusieurs exigences du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal.
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2025-2027
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Source : Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Février 2026
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Les priorités régionales 2018-2024 en occupation et en vitalité du territoire
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Fonds régions et ruralité
Volet 1 - Rayonnement régional
5 ententes sectorielles de développement retenues en 2026-2028 pour
la région du Bas-Saint-Laurent
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Aide financière totale accordée
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Partenaires et description du projet
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Période
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1 000 000 $
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Entente sectorielle de développement en attractivité et accueil au Bas-Saint-Laurent
Par : le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'Université du Québec à Rimouski et les huit MRC du Bas-Saint-Laurent
L'Entente a pour objectif général de soutenir les parties dans la structuration, en respect du mandat de chacune, de l'action collective en attractivité, accueil et enracinement à l'échelle du Bas-Saint-Laurent.
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2026-2028
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530 000 $
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Entente sectorielle de développement en concertation régionale dans la région du Bas-Saint-Laurent
Par : le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et les huit MRC du Bas-Saint-Laurent
L'Entente a pour objectif de soutenir le rayonnement et l'actualisation des priorités régionales de développement du Bas-Saint-Laurent et de favoriser une adhésion et une appropriation de celles-ci par l'ensemble des acteurs concernés.
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2026-2028
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516 871 $
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Entente sectorielle de développement pour la lutte contre les espèces envahissantes au Bas-Saint-Laurent
Par : le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Santé Québec, les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, les organismes des bassins versants du fleuve Saint-Jean, de Kamouraska, de L'Islet et de Rivière-du-Loup, du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent et de Matapédia Restigouche, le Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire et le conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent
L'Entente a pour objectif général de mettre en œuvre le plan d'action visant la prévention, la détection et la lutte contre les espèces envahissantes présentes au Bas-Saint-Laurent à partir des meilleures pratiques et d'une vigie.
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2026-2028
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400 000 $
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Entente sectorielle de développement en économie sociale au Bas-Saint-Laurent
Par : Économie sociale et solidaire Bas-Saint-Laurent, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et les huit MRC du Bas-Saint-Laurent
L'Entente a pour objectif général de mettre en œuvre le plan d'action et de soutenir l'opérationnalisation du Fonds d'investissement régional en économie sociale, qui offre des subventions aux organismes à but non lucratif et aux coopératives membres d'Économie sociale et solidaire Bas-Saint-Laurent.
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2026-2028
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160 000 $
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Entente sectorielle de développement jeunesse dans la région du Bas-Saint-Laurent
Par : le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Santé Québec et les huit MRC du Bas-Saint-Laurent
L'Entente a pour objectif de soutenir et de coordonner la mobilisation et de permettre la mise en œuvre d'initiatives favorisant le développement du plein potentiel des jeunes, de la grossesse à l'âge adulte, dans une perspective d'égalité des chances.
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2026-2028
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Total accordé :
2 606 871 $
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2026-2028
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Source : Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation juin 2026
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Les priorités régionales 2025-2029 en occupation et en vitalité du territoire
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SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions
Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]
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