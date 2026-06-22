Plus de 5 M$ pour 39 initiatives visant le développement régional au Bas-Saint-Laurent

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 34 projets retenus en 2024-2025 pour la région du Bas-Saint-Laurent

Aide financière totale accordée Partenaires et description des projets Période

240 427 $ Développement du vélo de montagne au Parc du Mont Saint-Mathieu Par : Corporation de gestion du Parc du Mont Saint-Mathieu Développement d'un centre de vélos de montagne afin d'étendre les activités durant la période printanière, estivale et automnale. Ce centre est réalisé en trois phases et composé de deux réseaux interconnectés de 45 km. 2024-2026

150 000 $ Relocalisation de Moisson Rimouski-Neigette Par : Moisson Rimouski-Neigette Relocalisation de l'organisme pour répondre aux demandes grandissantes de dépannage alimentaire et optimiser les conditions de travail du personnel. 2024-2025

10 000 $ Développement de l'offre culturelle estivale aux résidentes et résidents de la MRC de Rivière-du-Loup Par : École de musique Alain-Caron Initiation des jeunes et des familles à la musique par des ateliers dans les camps de jour et des tentes à musique, permettant d'essayer des instruments, d'assister à de courtes présentations musicales et de participer à des jeux ludiques musicaux lors de fêtes familiales ou de festivals organisés par les municipalités de la MRC. 2024-2025

47 678 $ Étude de marché et évaluation du plan d'affaires pour le projet d'Écoquartier de Rimouski Par : Construction Métis (cmétis) Réalisation d'une étude et d'une évaluation en vue de jeter des bases solides pour la conception de l'Écoquartier. L'objectif est de créer un milieu de vie dans un environnement sain et sécuritaire, favorisant le maintien à domicile des personnes aînées, l'autonomisation des personnes, l'inclusion sociale, l'insertion à l'emploi et l'implication dans une structure d'entraide, tout en répondant à un besoin urgent sur le plan local en matière de logements. 2024-2025

16 000 $ Étude de faisabilité pour évaluer des tracés cyclables potentiels de la Route verte et du Parc national du Bic Par : Association Rimouski ville cyclable (ARVC) Réalisation d'une étude de faisabilité pour le projet de circuit cyclable reliant le Parc national du Bic et la Route verte vers Saint-Fabien. Ce projet s'inscrit dans l'objectif de promouvoir le vélo comme un attrait touristique, en complétant le circuit de la Route verte dans l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent. 2024-2025

50 000 $ Construction de logements pour personnes retraitées et autonomes Par : Gestion Samalix inc. Exécution de la première phase du projet de construction de quatre logements dans la municipalité de Val-Brillant, soit deux 4 ½ et deux 3 ½, offrant un accès facile pour les personnes aînées, notamment celles qui sont retraitées et autonomes. 2024-2025

100 000 $ Plan de développement de la Feste médiévale de Saint-Marcellin 2025-2030 Par : ADSM / Feste médiévale de Saint-Marcellin Pérennisation de l'événement par la mise à jour de sa gouvernance et de ses processus d'affaires. 2024-2025

50 000 $ Immeuble locatif - Construction de logements Par : Les Immeubles I.C.H.T. S.E.N.C. Construction de deux nouveaux 3 ½ dans un bâtiment existant d'Amqui. 2024-2025

29 492 $ Développement de l'érablière du lac Ferré Par : Érablière du lac Ferré Ajout de 4 490 entailles à l'Érablière du lac Ferré aux 25 000 entailles existantes pour développer et consolider la viabilité de l'entreprise. 2024-2025

32 650 $ Essais au champ avec le Centre de recherche sur les grains (CÉROM) et rapport synthèse d'un projet d'incubateur ovin Par : Centre de formation professionnelle (CFP) Mont-Joli - Mitis Embauche d'un diplômé agricole à 21 heures par semaine pour 22 semaines au Centre de formation professionnelle Mont-Joli - Mitis afin d'appuyer un projet de recherche. 2024-2025

80 000 $ Habitations résidentielles Dégelis - Phase 1 Par : 9245-4149 Québec inc. Construction de trois immeubles résidentiels neufs à Dégelis. Les immeubles offrent un total de 18 logements locatifs, soit six unités de 4 ½, six unités de 5 ½ et six unités de 3 ½. La phase 1 de ce projet vise la construction des six premiers logements. 2024-2026



16 978 $ Diagnostic et stratégies en habitation Par : MRC de Rivière-du-Loup Accompagnement par un consultant spécialisé dans un processus de réflexion stratégique avec le milieu afin d'établir un portrait des besoins en habitation permettant d'identifier les meilleures stratégies pour répondre à cet enjeu. 2024-2025

27 611 $ Aménagement de trois logements 4 ½ à Sainte-Florence Par : Gestion Stéphane Lévesque et fils inc. Conversion d'un bâtiment existant en trois logements 4 ½. Ce projet permettra d'augmenter le nombre de logements à coûts abordables destinés aux personnes à mobilité réduite dans la municipalité de Sainte-Florence. 2024-2025

86 000 $ Le chaulage collectif, une solution innovante pour l'amélioration des sols agricoles de la Mitis Par : Syndicat de l'Union des producteurs agricoles (UPA) de La Mitis Création d'un partenariat entre l'UPA de La Mitis et la Coopérative de producteurs de chaux du Bas-Saint-Laurent afin d'augmenter les épandages de chaux et de consolider la coopérative. 2024-2025

100 000 $ Acquisition d'une fourgonnette pour le transport adapté et collectif Par : Transport adapté et collectif de La Mitis La fourgonnette servira essentiellement à bonifier l'offre de transport adapté et collectif sur le territoire de la MRC de La Mitis. 2024-2025

52 000 $ Ski hors-piste Montagne Saint-Pierre - Bonification de la sécurité et de l'expérience Par : Coopérative de solidarité de développement récréotouristique des Chic-Chocs Amélioration de la sécurité du site de la Montagne Saint-Pierre, une destination de ski hors-piste située à La Rédemption. Le projet permettra d'aménager et d'améliorer les principaux accès en cas d'urgence et de renforcer la signalisation pour mieux informer et sensibiliser les utilisatrices et utilisateurs aux risques associés à leurs activités sur le site. 2024-2026

29 973 $ Étude pour la collecte porte à porte des plastiques agricoles dans la MRC de La Mitis Par : MRC de La Mitis Analyse de l'implantation d'une collecte des plastiques agricoles. L'objectif est d'évaluer les coûts de mise en place et de fonctionnement d'une collecte porte à porte pour les plastiques agricoles dans La Mitis. Bien que le projet vise spécifiquement la MRC de La Mitis, il a été conçu pour le transfert des informations et des données aux autres MRC et municipalités situées dans la région du Bas-Saint-Laurent. 2024-2025

50 000 $ Création d'une placette collaborative extérieure au carré Dubé Par : Ville de Rivière-du-Loup Création d'une placette collaborative extérieure dans la partie nord du carré Dubé, permettant d'instaurer un lieu inspirant et rassembleur pour la clientèle du marché public avoisinant, les résidentes et résidents de la région ainsi que les touristes. 2024-2026

50 000 $ Le monastère Sainte-Claire Par : Les Logements populaires du BSL Conversion du monastère Sainte-Claire de Rivière-du-Loup en 27 logements pour les familles et les personnes seules ou âgées. La conversion vise à offrir des logements abordables et communautaires aux personnes vivant à Rivière-du-Loup ou dans les environs. Ce projet s'inscrit dans un aménagement plus vaste de 57 logements sur le terrain du monastère. 2025-2027

50 000 $ Acquisition d'une scène mobile de calibre international Par : Les Grandes Fêtes du Saint-Laurent Acquisition d'une scène mobile présentant un niveau de qualité reconnu en lien avec les plus hauts standards de l'industrie. Le promoteur vise à rendre accessible cette scène, qui n'est pas disponible en ce moment, dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Cette scène pourra être louée à un prix compétitif aux autres événements de l'est du Québec. 2024-2026

84 979 $ Construction d'un bâtiment et acquisition de matériels et d'outils spécialisés d'entretien du parc régional Par : MRC de La Matapédia Construction d'un bâtiment destiné à l'entretien du Parc régional de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia. Ce bâtiment pourra servir d'atelier pour effectuer les travaux d'entretien, d'entrepôt pour les équipements et d'espace de pause pour le personnel d'entretien. 2024-2027

75 000 $ Agrandissement et amélioration des installations du Carrefour d'initiatives populaires de Rivière-du-Loup Par : Carrefour d'initiatives populaires de Rivière-du-Loup Agrandissement du bâtiment du Carrefour d'initiatives populaires et acquisition de nouveaux équipements afin de mieux servir la clientèle et de recevoir davantage de denrées alimentaires. 2024-2026

45 518 $ Projet Paradis - Requalification du bâtiment et révision du modèle d'affaires Par : Coopérative de solidarité Paradis Requalification du bâtiment de la coopérative incluant la finalisation d'un plan d'affaires, l'élaboration de scénarios d'aménagement et la consolidation d'un modèle de gestion durable. 2024-2028

15 004 $ Observatoire des Chic-Chocs - Phase 2 Par : Club Quad de La Matanie Développement d'un site d'observation sur le mont Vélo, situé dans les Chic-Chocs, par l'installation d'une tour, de lunettes panoramiques, de panneaux d'interprétation ainsi que l'acquisition de matériel. 2024-2026

56 384 $ Mise en œuvre du plan de commercialisation des Viandes de l'Est par le Groupe ADEL Par : Travail-Mitis inc. Développement d'un outil de commercialisation pour soutenir la croissance des activités de transformation, de vente et de distribution des produits de la marque Viandes de l'Est, tout en stimulant l'expansion de l'entreprise Groupe ADEL. 2024-2026

50 000 $ Déploiement de la filière noisette dans La Mitis et au Bas-Saint-Laurent : réseau d'expertise en production de noisettes Par : MRC de La Mitis Implantation d'une noiseraie à vocation pédagogique et expérimentale sur la ferme-école du Centre de formation professionnelle Mont-Joli - Mitis. Un programme de formation sur mesure sera élaboré pour accompagner l'implantation de nouvelles noiseraies. Ce projet permettra d'instaurer deux nouveaux outils concrets pour faciliter l'émergence de la production de noisettes dans la MRC de La Mitis et la région du Bas-Saint-Laurent. 2024-2027

100 000 $ Achat d'un terrain et planification de la construction d'un immeuble de 12 logements Par : Les Habitations Logival inc. Construction d'un immeuble de 12 logements sociaux à prix abordable destinés aux résidentes et résidents d'Amqui et des environs. L'organisme souhaite rendre disponibles ces logements le 30 juin 2026. 2025-2027

50 000 $ Phase 2 : logements adaptés et abordables à Rivière-du-Loup Par : Han Logement Réponse aux besoins croissants de logements adaptés et abordables pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, qui sont autonomes ou semi-autonomes et à faible revenu. Le projet de Han Logement représente la deuxième phase du développement de logements adaptés et abordables dans la ville de Rivière-du-Loup. Le projet comporte la réalisation de 24 logements répartis en trois immeubles. 2025-2026

70 000 $ Création d'un organisme voué au développement de projets structurants sur le plan récréotouristique Par : MRC de La Mitis Création d'un organisme appelé Vision Mitis, voué au développement de projets structurants, principalement sur le plan récréotouristique. 2024-2027

194 355 $ Mise en action de la politique en habitation régionale Par : MRC de Kamouraska Déploiement du plan d'action issu de la politique en habitation de la MRC de Kamouraska afin de favoriser l'augmentation d'une offre diversifiée de logements de qualité, adaptés aux besoins et correspondant à la capacité financière de la population sur le territoire. Les différentes initiatives du plan sont coordonnées par un chargé de projet et un comité en habitation. 2024-2027

124 000 $ Implantation du parc technologique de la Régie intermunicipale du parc industriel territorial technologique Par : MRC de Rivière-du-Loup Réalisation d'une étude de circulation afin d'identifier les lacunes actuelles, d'anticiper les enjeux liés au parc technologique, de garantir la sécurité des déplacements pour les usagers, d'optimiser la signalisation et de maximiser l'efficacité du réseau routier. 2024-2026

150 827 $ Conférences et accompagnement-conseil en appui au repositionnement stratégique et au renouveau commercial des commerces Par : Ville de Rimouski Offre de conférences de sensibilisation et de valorisation pour outiller les entreprises, les accompagner, les conseiller et leur offrir du soutien pour une croissance stratégique. Ce projet vise à favoriser la croissance des commerces de détail sur les axes commerciaux traditionnels de Rimouski et à mieux les accompagner dans leur repositionnement de marché. 2024-2026

137 440 $ Consolidation Embarque Bas-Saint-Laurent Par : Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent Coordination des améliorations technologiques de la plateforme Embarque Bas-Saint-Laurent à la suite de la période de rodage ainsi que planification et mise en œuvre d'une vaste campagne de promotion. La plateforme permet de découvrir les offres de transport dans chacune des MRC de la région, telles que le covoiturage, le transport collectif, les pistes cyclables, etc. À terme, le financement de l'opération sera assuré par la Régie de transport du Bas-Saint-Laurent. 2024-2027

146 983 $ Service régional animalier pour la MRC de Rivière-du-Loup Par : MRC de Rivière-du-Loup Réalisation d'une étude d'avant-projet et planification du déploiement d'un service animalier permettant aux municipalités de se conformer à plusieurs exigences du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. 2025-2027