Plus de 5 M$ pour 39 initiatives visant le développement régional au Bas-Saint-Laurent

Nouvelles fournies par

Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

22 juin, 2026, 08:00 ET

QUÉBEC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, annonce qu'une somme de 5 176 170 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de 39 initiatives au Bas-Saint-Laurent.

Les projets soutenus visent principalement la mise en valeur des milieux naturels et des infrastructures de plein air - par le développement du vélo de montagne, du ski hors-piste, de circuits cyclables et d'un site d'observation -, l'entretien d'un parc régional ainsi que l'appui à des événements et à l'offre culturelle estivale.

Plusieurs actions viendront également structurer certains pans de l'économie régionale par des études de faisabilité, des plans d'affaires, des stratégies de repositionnement, le développement de projets structurants, l'implantation ou la consolidation d'entreprises agroalimentaires de même que des projets de recherche. Ces actions contribueront à accroître l'attractivité du territoire, à stimuler l'innovation et à renforcer la diversification économique régionale.

Parallèlement, de nombreux projets répondent à des enjeux sociaux, communautaires et environnementaux prioritaires des milieux. Ils portent notamment sur la construction et la conversion de logements abordables, sociaux et adaptés pour les familles, les gens du troisième âge et les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, ainsi que sur l'élaboration d'un diagnostic et la mise en action d'une politique en habitation.

D'autres visent le renforcement des services à la population, notamment en matière de sécurité alimentaire, de transport collectif et adapté, de services animaliers, d'infrastructures publiques rassembleuses, d'équipements culturels et de mobilité durable.

Enfin, cinq ententes sectorielles portant sur des thématiques différentes ont été récemment conclues. Elles concernent l'attractivité et l'accueil, la concertation régionale, la lutte contre les espèces envahissantes, l'économie sociale ainsi que le développement du plein potentiel des jeunes. 

Citations :

« Avec les 39 initiatives que nous annonçons aujourd'hui dans la région, l'ensemble de la population pourra bénéficier de retombées concrètes, soit davantage de services et de vitalité dans nos communautés. En nous appuyant sur le logement, l'innovation, le tourisme, la mise en valeur de notre patrimoine naturel, culturel et historique, l'amélioration de nos infrastructures locales et plus encore, nous renforçons l'économie régionale et créons des milieux de vie attrayants où il fait bon s'établir, travailler et s'épanouir. Ces initiatives permettront également à la population du Bas-Saint-Laurent de redécouvrir sa région, de profiter d'activités et d'expériences uniques, et de partager des moments mémorables entre proches. Nos parcs, nos sentiers et nos événements continueront d'être des lieux et des occasions de rassemblement qui feront honneur à toute la communauté. J'en suis fier. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« Ces investissements de plus de 5 millions de dollars témoignent du dynamisme et de l'ambition des gens du Bas-Saint-Laurent. Qu'il s'agisse de logements, de culture, de plein air, de développement économique ou de services à la population, chacun de ces 39 projets contribue à bâtir des communautés plus fortes, plus attrayantes et plus résilientes. Je tiens à saluer l'engagement des organismes, des municipalités et des partenaires qui portent ces initiatives avec passion. Ensemble, nous faisons avancer notre région et nous créons des milieux de vie dont nous pouvons être fiers. »

Mathieu Rivest, adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour le Bas-Saint-Laurent et député de la Côte-du-Sud

« Ces initiatives viennent concrètement renforcer la vitalité de notre territoire et répondre aux besoins du milieu. Elles reflètent la diversité et la mobilisation de nos communautés. Leur sélection repose sur la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, définie collectivement grâce à la concertation régionale. »

Chantale Lavoie, présidente du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité et présidente du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

  • L'aide financière a été octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.
  • Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire (voir l'annexe au communiqué).

Liens connexes :

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Fonds régions et ruralité

Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions

34 projets retenus en 2024-2025 pour la région du Bas-Saint-Laurent

Aide financière totale accordée

Partenaires et description des projets

Période

240 427 $

Développement du vélo de montagne au Parc du Mont Saint-Mathieu 

Par : Corporation de gestion du Parc du Mont Saint-Mathieu

 

Développement d'un centre de vélos de montagne afin d'étendre les activités durant la période printanière, estivale et automnale. Ce centre est réalisé en trois phases et composé de deux réseaux interconnectés de 45 km.

2024-2026

150 000 $

Relocalisation de Moisson Rimouski-Neigette

Par : Moisson Rimouski-Neigette

 

Relocalisation de l'organisme pour répondre aux demandes grandissantes de dépannage alimentaire et optimiser les conditions de travail du personnel.

2024-2025

10 000 $

Développement de l'offre culturelle estivale aux résidentes et résidents de la MRC de Rivière-du-Loup

Par : École de musique Alain-Caron

 

Initiation des jeunes et des familles à la musique par des ateliers dans les camps de jour et des tentes à musique, permettant d'essayer des instruments, d'assister à de courtes présentations musicales et de participer à des jeux ludiques musicaux lors de fêtes familiales ou de festivals organisés par les municipalités de la MRC.

2024-2025

47 678 $

Étude de marché et évaluation du plan d'affaires pour le projet d'Écoquartier de Rimouski

Par : Construction Métis (cmétis)

 

Réalisation d'une étude et d'une évaluation en vue de jeter des bases solides pour la conception de l'Écoquartier. L'objectif est de créer un milieu de vie dans un environnement sain et sécuritaire, favorisant le maintien à domicile des personnes aînées, l'autonomisation des personnes, l'inclusion sociale, l'insertion à l'emploi et l'implication dans une structure d'entraide, tout en répondant à un besoin urgent sur le plan local en matière de logements.

2024-2025

16 000 $

Étude de faisabilité pour évaluer des tracés cyclables potentiels de la Route verte et du Parc national du Bic

Par : Association Rimouski ville cyclable (ARVC)

 

Réalisation d'une étude de faisabilité pour le projet de circuit cyclable reliant le Parc national du Bic et la Route verte vers Saint-Fabien. Ce projet s'inscrit dans l'objectif de promouvoir le vélo comme un attrait touristique, en complétant le circuit de la Route verte dans l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent.

2024-2025

50 000 $

Construction de logements pour personnes retraitées et autonomes

Par : Gestion Samalix inc.

 

Exécution de la première phase du projet de construction de quatre logements dans la municipalité de Val-Brillant, soit deux 4 ½ et deux 3 ½, offrant un accès facile pour les personnes aînées, notamment celles qui sont retraitées et autonomes.

2024-2025

100 000 $

Plan de développement de la Feste médiévale de Saint-Marcellin 2025-2030

Par : ADSM / Feste médiévale de Saint-Marcellin

 

Pérennisation de l'événement par la mise à jour de sa gouvernance et de ses processus d'affaires.

2024-2025

50 000 $

Immeuble locatif - Construction de logements

Par : Les Immeubles I.C.H.T. S.E.N.C.

 

Construction de deux nouveaux 3 ½ dans un bâtiment existant d'Amqui.

2024-2025

29 492 $

Développement de l'érablière du lac Ferré

Par : Érablière du lac Ferré

 

Ajout de 4 490 entailles à l'Érablière du lac Ferré aux 25 000 entailles existantes pour développer et consolider la viabilité de l'entreprise.

2024-2025

32 650 $

Essais au champ avec le Centre de recherche sur les grains (CÉROM) et rapport synthèse d'un projet d'incubateur ovin

Par : Centre de formation professionnelle (CFP) Mont-Joli - Mitis

 

Embauche d'un diplômé agricole à 21 heures par semaine pour 22 semaines au Centre de formation professionnelle Mont-Joli - Mitis afin d'appuyer un projet de recherche.

2024-2025

80 000 $

Habitations résidentielles Dégelis - Phase 1

Par : 9245-4149 Québec inc.

 

Construction de trois immeubles résidentiels neufs à Dégelis. Les immeubles offrent un total de 18 logements locatifs, soit six unités de 4 ½, six unités de 5 ½ et six unités de 3 ½. La phase 1 de ce projet vise la construction des six premiers logements.

2024-2026

16 978 $

Diagnostic et stratégies en habitation

Par : MRC de Rivière-du-Loup

 

Accompagnement par un consultant spécialisé dans un processus de réflexion stratégique avec le milieu afin d'établir un portrait des besoins en habitation permettant d'identifier les meilleures stratégies pour répondre à cet enjeu.

2024-2025

27 611 $

Aménagement de trois logements 4 ½ à Sainte-Florence

Par : Gestion Stéphane Lévesque et fils inc.

 

Conversion d'un bâtiment existant en trois logements 4 ½. Ce projet permettra d'augmenter le nombre de logements à coûts abordables destinés aux personnes à mobilité réduite dans la municipalité de Sainte-Florence.

2024-2025

86 000 $

Le chaulage collectif, une solution innovante pour l'amélioration des sols agricoles de la Mitis

Par : Syndicat de l'Union des producteurs agricoles (UPA) de La Mitis

 

Création d'un partenariat entre l'UPA de La Mitis et la Coopérative de producteurs de chaux du Bas-Saint-Laurent afin d'augmenter les épandages de chaux et de consolider la coopérative.

2024-2025

100 000 $

Acquisition d'une fourgonnette pour le transport adapté et collectif

Par : Transport adapté et collectif de La Mitis

 

La fourgonnette servira essentiellement à bonifier l'offre de transport adapté et collectif sur le territoire de la MRC de La Mitis.

2024-2025

52 000 $

Ski hors-piste Montagne Saint-Pierre - Bonification de la sécurité et de l'expérience

Par : Coopérative de solidarité de développement récréotouristique des Chic-Chocs

 

Amélioration de la sécurité du site de la Montagne Saint-Pierre, une destination de ski hors-piste située à La Rédemption. Le projet permettra d'aménager et d'améliorer les principaux accès en cas d'urgence et de renforcer la signalisation pour mieux informer et sensibiliser les utilisatrices et utilisateurs aux risques associés à leurs activités sur le site.

2024-2026

29 973 $

Étude pour la collecte porte à porte des plastiques agricoles dans la MRC de La Mitis

Par : MRC de La Mitis

 

Analyse de l'implantation d'une collecte des plastiques agricoles. L'objectif est d'évaluer les coûts de mise en place et de fonctionnement d'une collecte porte à porte pour les plastiques agricoles dans La Mitis. Bien que le projet vise spécifiquement la MRC de La Mitis, il a été conçu pour le transfert des informations et des données aux autres MRC et municipalités situées dans la région du Bas-Saint-Laurent.

2024-2025

50 000 $

Création d'une placette collaborative extérieure au carré Dubé

Par : Ville de Rivière-du-Loup

 

Création d'une placette collaborative extérieure dans la partie nord du carré Dubé, permettant d'instaurer un lieu inspirant et rassembleur pour la clientèle du marché public avoisinant, les résidentes et résidents de la région ainsi que les touristes.

2024-2026

50 000 $

Le monastère Sainte-Claire

Par : Les Logements populaires du BSL

 

Conversion du monastère Sainte-Claire de Rivière-du-Loup en 27 logements pour les familles et les personnes seules ou âgées. La conversion vise à offrir des logements abordables et communautaires aux personnes vivant à Rivière-du-Loup ou dans les environs. Ce projet s'inscrit dans un aménagement plus vaste de 57 logements sur le terrain du monastère.

2025-2027

50 000 $

Acquisition d'une scène mobile de calibre international

Par : Les Grandes Fêtes du Saint-Laurent

 

Acquisition d'une scène mobile présentant un niveau de qualité reconnu en lien avec les plus hauts standards de l'industrie. Le promoteur vise à rendre accessible cette scène, qui n'est pas disponible en ce moment, dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Cette scène pourra être louée à un prix compétitif aux autres événements de l'est du Québec.

2024-2026

84 979 $

Construction d'un bâtiment et acquisition de matériels et d'outils spécialisés d'entretien du parc régional

Par : MRC de La Matapédia

 

Construction d'un bâtiment destiné à l'entretien du Parc régional de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia. Ce bâtiment pourra servir d'atelier pour effectuer les travaux d'entretien, d'entrepôt pour les équipements et d'espace de pause pour le personnel d'entretien.

2024-2027

75 000 $

Agrandissement et amélioration des installations du Carrefour d'initiatives populaires de Rivière-du-Loup 

Par : Carrefour d'initiatives populaires de Rivière-du-Loup

 

Agrandissement du bâtiment du Carrefour d'initiatives populaires et acquisition de nouveaux équipements afin de mieux servir la clientèle et de recevoir davantage de denrées alimentaires.

2024-2026

45 518 $

Projet Paradis - Requalification du bâtiment et révision du modèle d'affaires

Par : Coopérative de solidarité Paradis

 

Requalification du bâtiment de la coopérative incluant la finalisation d'un plan d'affaires, l'élaboration de scénarios d'aménagement et la consolidation d'un modèle de gestion durable.

2024-2028

15 004 $

Observatoire des Chic-Chocs - Phase 2

Par : Club Quad de La Matanie

 

Développement d'un site d'observation sur le mont Vélo, situé dans les Chic-Chocs, par l'installation d'une tour, de lunettes panoramiques, de panneaux d'interprétation ainsi que l'acquisition de matériel.

2024-2026

56 384 $

Mise en œuvre du plan de commercialisation des Viandes de l'Est par le Groupe ADEL

Par : Travail-Mitis inc.

 

Développement d'un outil de commercialisation pour soutenir la croissance des activités de transformation, de vente et de distribution des produits de la marque Viandes de l'Est, tout en stimulant l'expansion de l'entreprise Groupe ADEL.

2024-2026

50 000 $

Déploiement de la filière noisette dans La Mitis et au Bas-Saint-Laurent : réseau d'expertise en production de noisettes

Par : MRC de La Mitis

 

Implantation d'une noiseraie à vocation pédagogique et expérimentale sur la ferme-école du Centre de formation professionnelle Mont-Joli - Mitis. Un programme de formation sur mesure sera élaboré pour accompagner l'implantation de nouvelles noiseraies. Ce projet permettra d'instaurer deux nouveaux outils concrets pour faciliter l'émergence de la production de noisettes dans la MRC de La Mitis et la région du Bas-Saint-Laurent.

2024-2027

100 000 $

Achat d'un terrain et planification de la construction d'un immeuble de 12 logements

Par : Les Habitations Logival inc.

 

Construction d'un immeuble de 12 logements sociaux à prix abordable destinés aux résidentes et résidents d'Amqui et des environs. L'organisme souhaite rendre disponibles ces logements le 30 juin 2026.

2025-2027

50 000 $

Phase 2 : logements adaptés et abordables à Rivière-du-Loup

Par : Han Logement

 

Réponse aux besoins croissants de logements adaptés et abordables pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, qui sont autonomes ou semi-autonomes et à faible revenu. Le projet de Han Logement représente la deuxième phase du développement de logements adaptés et abordables dans la ville de Rivière-du-Loup. Le projet comporte la réalisation de 24 logements répartis en trois immeubles.

2025-2026

70 000 $

Création d'un organisme voué au développement de projets structurants sur le plan récréotouristique

Par : MRC de La Mitis

 

Création d'un organisme appelé Vision Mitis, voué au développement de projets structurants, principalement sur le plan récréotouristique.

2024-2027

194 355 $

Mise en action de la politique en habitation régionale

Par : MRC de Kamouraska

 

Déploiement du plan d'action issu de la politique en habitation de la MRC de Kamouraska afin de favoriser l'augmentation d'une offre diversifiée de logements de qualité, adaptés aux besoins et correspondant à la capacité financière de la population sur le territoire. Les différentes initiatives du plan sont coordonnées par un chargé de projet et un comité en habitation.

2024-2027

124 000 $

Implantation du parc technologique de la Régie intermunicipale du parc industriel territorial technologique

Par : MRC de Rivière-du-Loup

 

Réalisation d'une étude de circulation afin d'identifier les lacunes actuelles, d'anticiper les enjeux liés au parc technologique, de garantir la sécurité des déplacements pour les usagers, d'optimiser la signalisation et de maximiser l'efficacité du réseau routier.

2024-2026

150 827 $

Conférences et accompagnement-conseil en appui au repositionnement stratégique et au renouveau commercial des commerces

Par : Ville de Rimouski

 

Offre de conférences de sensibilisation et de valorisation pour outiller les entreprises, les accompagner, les conseiller et leur offrir du soutien pour une croissance stratégique. Ce projet vise à favoriser la croissance des commerces de détail sur les axes commerciaux traditionnels de Rimouski et à mieux les accompagner dans leur repositionnement de marché.

2024-2026

137 440 $

Consolidation Embarque Bas-Saint-Laurent

Par : Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent

 

Coordination des améliorations technologiques de la plateforme Embarque Bas-Saint-Laurent à la suite de la période de rodage ainsi que planification et mise en œuvre d'une vaste campagne de promotion. La plateforme permet de découvrir les offres de transport dans chacune des MRC de la région, telles que le covoiturage, le transport collectif, les pistes cyclables, etc. À terme, le financement de l'opération sera assuré par la Régie de transport du Bas-Saint-Laurent.

2024-2027

146 983 $

Service régional animalier pour la MRC de Rivière-du-Loup

Par : MRC de Rivière-du-Loup

 

Réalisation d'une étude d'avant-projet et planification du déploiement d'un service animalier permettant aux municipalités de se conformer à plusieurs exigences du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal.

2025-2027

Source : Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation                                                                                                                        Février 2026

Les priorités régionales 2018-2024 en occupation et en vitalité du territoire
en lien avec les projets

  • Agir pour l'attractivité de la région
  • Agir pour l'équité entre les personnes et les collectivités en s'assurant de placer le développement social au cœur de la vitalité et de l'occupation des territoires
  • Agir pour la vitalité des communautés rurales
  • Agir pour un entrepreneuriat et une main-d'œuvre dynamiques et diversifiés
  • Agir pour un environnement sain et une vie de qualité 

                               

Fonds régions et ruralité

Volet 1 - Rayonnement régional

5 ententes sectorielles de développement retenues en 2026-2028 pour

la région du Bas-Saint-Laurent

 

Aide financière totale accordée

Partenaires et description du projet

Période

1 000 000 $

Entente sectorielle de développement en attractivité et accueil au Bas-Saint-Laurent

Par : le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'Université du Québec à Rimouski et les huit MRC du Bas-Saint-Laurent

 

L'Entente a pour objectif général de soutenir les parties dans la structuration, en respect du mandat de chacune, de l'action collective en attractivité, accueil et enracinement à l'échelle du Bas-Saint-Laurent.

2026-2028

530 000 $

Entente sectorielle de développement en concertation régionale dans la région du Bas-Saint-Laurent

 

Par : le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et les huit MRC du Bas-Saint-Laurent

 

L'Entente a pour objectif de soutenir le rayonnement et l'actualisation des priorités régionales de développement du Bas-Saint-Laurent et de favoriser une adhésion et une appropriation de celles-ci par l'ensemble des acteurs concernés.

2026-2028

516 871 $

Entente sectorielle de développement pour la lutte contre les espèces envahissantes au Bas-Saint-Laurent

 

Par : le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Santé Québec, les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, les organismes des bassins versants du fleuve Saint-Jean, de Kamouraska, de L'Islet et de Rivière-du-Loup, du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent et de Matapédia Restigouche, le Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire et le conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent

 

L'Entente a pour objectif général de mettre en œuvre le plan d'action visant la prévention, la détection et la lutte contre les espèces envahissantes présentes au Bas-Saint-Laurent à partir des meilleures pratiques et d'une vigie.

2026-2028

400 000 $

Entente sectorielle de développement en économie sociale au Bas-Saint-Laurent

 

Par : Économie sociale et solidaire Bas-Saint-Laurent, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et les huit MRC du Bas-Saint-Laurent

 

L'Entente a pour objectif général de mettre en œuvre le plan d'action et de soutenir l'opérationnalisation du Fonds d'investissement régional en économie sociale, qui offre des subventions aux organismes à but non lucratif et aux coopératives membres d'Économie sociale et solidaire Bas-Saint-Laurent.

 

2026-2028

160 000 $

Entente sectorielle de développement jeunesse dans la région du Bas-Saint-Laurent

 

Par : le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Santé Québec et les huit MRC du Bas-Saint-Laurent

 

L'Entente a pour objectif de soutenir et de coordonner la mobilisation et de permettre la mise en œuvre d'initiatives favorisant le développement du plein potentiel des jeunes, de la grossesse à l'âge adulte, dans une perspective d'égalité des chances.

2026-2028

Total accordé :

2 606 871 $

2026-2028

Source : Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation                                                                                                                      juin 2026

Les priorités régionales 2025-2029 en occupation et en vitalité du territoire
en lien avec les projets

  • Soutenir les organisations dans leurs multiples adaptations, notamment pour faire face aux enjeux de main-d'œuvre
  • Aménager des milieux de vie de qualité et inclusifs pour permettre à nos communautés de grandir, de vivre et de vieillir en santé
  • Appuyer le développement des ressources naturelles dans les secteurs forestier, faunique et de la tourbe, tout en veillant à la protection des milieux naturels et de la biodiversité à l'échelle régionale
  • Maintenir et déployer des services de proximité et une offre de logements adéquats pour favoriser l'attractivité et l'habitation du territoire 

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]

Profil de l'entreprise

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