Invitation aux médias - Mêlée de presse du ministre Jean-François Roberge

QUÉBEC, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et de la Laïcité, Jean-François Roberge, invite les représentantes et représentants des médias à une mêlée de presse.

Cet événement aura lieu :

Date : 30 janvier 2025 Heure : 10 h 15 Lieu : Salle Bernard-Lalonde

Assemblée nationale du Québec

1150, avenue Honoré-Mercier

Québec (Qc) G1A 1A3

SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française

Source : William Demers, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Langue française, Tél. : 438-873-9819, [email protected]