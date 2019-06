Invitation aux médias - Le syndicat tiendra une fête communautaire à Grande-Rivière en appui aux travailleuses et travailleurs de Crustacés de Gaspé et du secteur des pêches ce dimanche 9 juin 2019

GRANDE-RIVIÈRE, QC, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le syndicat Unifor invite la population de la région de Grande-Rivière à une fête communautaire en appui aux travailleuses et travailleurs du secteur des pêches.

« Nous voulons profiter de cette fête de famille pour expliquer aux gens les raisons qui motivent nos diverses actions dans la région. Nos objectifs sont d'améliorer le sort des travailleuses et travailleurs ce qui, du même coup, améliorera la situation de toute la région », explique Renaud Gagné, directeur québécois du syndicat Unifor.

La fête débutera vers les 10 h 30 pour se terminer vers les 15 h. Au menu, diverses activités pour les plus jeunes et moins jeunes et un dîner hot-dogs et pizzas. Le directeur québécois Renaud Gagné prendra la parole au cours de l'événement afin de rendre compte des dernières rencontres et récents événements dans ce dossier. Des entrevues avec M. Gagné seront possibles à la demande en cours de journée.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente plus de 52 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

Renseignements: Marie-Andrée L'Heureux, représentante nationale responsable des communications, 514 916-7373 marie-andree.lheureux@unifor.org

