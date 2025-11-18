INVITATION AUX MÉDIAS - Le point sur la situation économique et financière du Québec
18 nov, 2025, 08:33 ET
QUÉBEC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, présentera Le point sur la situation économique et financière du Québec le mardi 25 novembre. Les représentants des médias sont invités à la conférence de presse précédée d'une période de lecture du document sous embargo. Des spécialistes du ministère des Finances seront sur place pour répondre aux questions.
|
Date :
|
Le mardi 25 novembre 2025
|
Horaire :
|
8 h 30 - Accueil des médias
|
Endroit :
|
Québec
Consignes pour participer à l'évènement
Les journalistes désirant prendre part à cette activité de presse doivent s'inscrire au plus tard à 16 h le jeudi 20 novembre, à l'adresse [email protected], en indiquant également les nom et adresses courriel des photographes ou caméramans qui les accompagneront. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription par courriel pourront assister à la conférence de presse.
SOURCE Cabinet du ministre des Finances
Source : Claudia Loupret, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances, Tél. : 418 670-6413
