INVITATION AUX MÉDIAS - Le point sur la situation économique et financière du Québec

QUÉBEC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, présentera Le point sur la situation économique et financière du Québec le mardi 25 novembre. Les représentants des médias sont invités à la conférence de presse précédée d'une période de lecture du document sous embargo. Des spécialistes du ministère des Finances seront sur place pour répondre aux questions.

Date : Le mardi 25 novembre 2025 Horaire : 8 h 30 - Accueil des médias

8 h 45 - Consultation des documents sous embargo

Vers 10 h - Levée de l'embargo et conférence de presse Endroit : Québec

(Le lieu sera confirmé aux journalistes qui auront été accrédités.)

Consignes pour participer à l'évènement

Les journalistes désirant prendre part à cette activité de presse doivent s'inscrire au plus tard à 16 h le jeudi 20 novembre, à l'adresse [email protected], en indiquant également les nom et adresses courriel des photographes ou caméramans qui les accompagneront. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription par courriel pourront assister à la conférence de presse.

