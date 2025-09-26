QUÉBEC, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Finances présente aujourd'hui le Rapport sur la situation financière du Québec- 1er trimestre de 2025-2026.

Sur la base des résultats au 30 juin 2025, de l'évolution récente de l'activité économique et des facteurs actuellement connus qui affecteront le cadre financier d'ici la fin de l'exercice financier, le déficit comptable prévu pour 2025‑2026 est inchangé par rapport à la prévision du budget de mars 2025 et demeure à 11,4 milliards de dollars (1,8 % du PIB). La provision pour éventualités de 2,0 milliards de dollars intégrée au cadre financier est, par ailleurs, maintenue.

En tenant compte des versements des revenus consacrés au Fonds des générations (2,2 milliards de dollars), le déficit budgétaire au sens de la Loi sur l'équilibre budgétaire demeure à 13,6 milliards de dollars (2,2 % du PIB).

La croissance économique au Québec se poursuit en 2025. En effet, le PIB réel a affiché une croissance de 1,2 % pour les six premiers mois de l'année, comparativement à la même période en 2024. Toutefois, l'économie québécoise montre des signes de ralentissement étant donné le conflit commercial actuel.

Les revenus sont révisés à la hausse de 480 millions de dollars :

la révision des revenus autonomes est due, notamment, à la récurrence des résultats observés en fin d'exercice 2024-2025 qui ont été plus favorables que prévu, particulièrement à l'impôt des particuliers et aux impôts des sociétés;

la révision des transferts fédéraux est liée à la baisse d'impôt fédéral sur le revenu des particuliers entrée en vigueur en juillet dernier, qui a pour effet de diminuer la valeur de l'abattement spécial du Québec et d'augmenter les transferts en espèces du Québec.

En contrepartie, le service de la dette est révisé à la hausse de 480 millions de dollars, principalement en raison des taux d'intérêt mondiaux plus élevés que prévu en début d'année financière et d'un rendement du Fonds d'amortissement des régimes de retraite moins élevé que prévu en 2024‑2025.

Par ailleurs, le niveau des dépenses de portefeuilles n'est pas révisé. Cependant, le taux de croissance est augmenté à 3,2 % pour 2025-2026, alors qu'une croissance de 1,8 % était plutôt prévue lors de la présentation du budget en mars dernier. La hausse du taux de croissance est tributaire de la révision du niveau des dépenses de portefeuilles en 2024-2025.

Le point sur la situation économique et financière du Québec qui sera publié cet automne présentera le portrait complet des perspectives économiques et budgétaires attendues ainsi qu'une mise à jour du solde budgétaire pour l'exercice financier 2025-2026.

Principaux résultats au 30 juin 2025

Pour les trois premiers mois de 2025-2026, la situation financière du Québec affiche un déficit comptable de 1,5 milliard de dollars. Il s'agit d'une amélioration de 0,7 milliard de dollars par rapport au déficit observé au premier trimestre de 2024-2025.

Par ailleurs, les emprunts émis s'élèvent à 12,9 milliards de dollars, soit 44,0 % du programme de financement prévu.

Citation :

« Sur la base des résultats au 30 juin 2025 et des dernières informations disponibles, le solde budgétaire prévu pour 2025-2026 est maintenu par rapport à la prévision du budget dernier et inclut toujours une provision pour éventualités de 2,0 milliards. Ces résultats témoignent de la résilience de notre cadre financier dans le contexte économique actuel marqué par le conflit commercial avec les États-Unis et confirme la nécessité d'une gestion budgétaire prudente.

Nous poursuivons le plan établi pour améliorer l'efficacité de l'État et revenir à l'équilibre budgétaire en 2029-2030. »

Eric Girard, ministre des Finances

Le Rapport sur la situation financière du Québec - 1er trimestre de 2025-2026 peut être consulté dans les publication ministérielles sur Québec.ca.

