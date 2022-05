Invitation aux médias - Lancement du Plan d'action en sécurité urbaine sur le territoire de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ -

Préoccupé par l'évolution des enjeux en sécurité urbaine et la hausse du nombre d'incidents violents sur son territoire, l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a créé, en septembre 2021, la Table en sécurité urbaine de RDP-PAT.

Quelques mois seulement après avoir mis sur pied cette initiative, nous dévoilons maintenant le plan d'action qui représente l'aboutissement du travail acharné, et d'une fructueuse collaboration avec l'ensemble des partenaires du milieu communautaire et institutionnel avec qui nous avons développé une vision commune en matière de sécurité urbaine sur le territoire de l'arrondissement et prévu les actions en conséquence.

Ainsi, nous avons le plaisir de vous convier au lancement de ce plan qui aura lieu :

Date : Mercredi 1er juin 2022 Heure : 14 h à 15 h 15 Lieu : Centre récréatif de Rivière-des-Prairies,

7650, boulevard Maurice-Duplessis

