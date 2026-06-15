INVITATION AUX MÉDIAS - Lancement d'une nouvelle chanson de Marie-Élaine Thibert : S'AIMER BIEN PLUS FORT

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à découvrir la nouvelle chanson de Marie-Élaine Thibert, S'AIMER BIEN PLUS FORT ce soir dès 17 h à la Maison Ludger Duvernay, siège social de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB). Le lancement de la nouvelle chanson sera le moment fort d'un 5@7 destiné à célébrer le programme de financement populaire « Piastre pour un pays », qui permet à chaque Québécoise et Québécois de contribuer de façon récurrente à l'indépendance du Québec, un dollar à la fois.

Marie-Élaine Thibert interprétera pour la première fois la chanson née d'un désir sincère partagé entre l'artiste et la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal de rappeler que nous avons tout à gagner à nous aimer davantage et à préserver ce qui nous unit. Il s'agit d'un hymne à notre mémoire, notre avenir et notre désir de vivre ensemble en français.

Pour écouter et télécharger la chanson :

https://amplitude.audiosalad.com/share/iFYHDDb87b92kN2S4aLe

Lancée et propulsée en mars 2025 par la SSJB, l'initiative « Piastre pour un pays » est une campagne de financement populaire destinée à permettre à chaque Québécoise et Québécois de contribuer de façon récurrente à l'indépendance du Québec, un dollar à la fois. Inspirée des grandes campagnes de mobilisation citoyenne, « Piastre pour un pays » veut démontrer que chaque contribution, si modeste soit-elle, est une brique dans la construction de notre pays du Québec. C'est un symbole de notre unité, de notre détermination et de notre futur.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Lundi 15 juin 2026 Heure : 17 h Lieu : Maison Ludger-Duvernay,

82, rue Sherbrooke Ouest,

Montréal (Québec) H2X 1X3

SOURCE Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal

CONTACT MÉDIAS: Jacques Bouchard - Relationniste de presse, SSJB de Montréal, [email protected], 514-206-1439