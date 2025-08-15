INVITATION AUX MÉDIAS - Lancement d'un projet de partenariat d'envergure en vue de l'élaboration d'une nouvelle formation pour coordonner les salles de contrôle minières

Institut national des mines

15 août, 2025, 08:37 ET

VAL-D'OR, QC, le 15 août 2025 /CNW/ - L'Institut national des mines (INMQ), en partenariat avec le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, le Cégep de Thetford et le Cégep de Sept-Îles annonce le lancement d'un projet collaboratif.

La conférence de presse aura lieu :

Veuillez prendre le chemin Bousquet jusqu’au Centre intégré des opérations. (Groupe CNW/Institut national des mines)
Date : Mardi 19 août 2025
Heure : 10 h
Lieu : Complexe minier LaRonde | Agnico Eagle
10200 Rte de Preissac, Rouyn-Noranda  (Québec)  J0Y 1C0
*Prendre le chemin Bousquet jusqu'au Centre intégré des opérations

VISITE GUIDÉE
Une visite guidée du Centre intégré des opérations suivra la conférence de presse.

* Pour assister à la conférence de presse, il est essentiel de nous informer de votre présence afin de pouvoir donner vos noms à la guérite de la minière.

Si vous désirez réaliser une entrevue, vous pouvez nous joindre par courriel ou téléphone.

Source : Karine Lacroix, Coordonnatrice, Communications et partenariats stratégiques - Institut national des mines, 819-860-7410, [email protected], www.inmq.gouv.qc.ca

