Invitation aux médias - La science rencontre l'art à l'ÉTS lors du dévoilement des résultats de la 1re édition de son programme de résidence artistique

MONTRÉAL, le 27 janv. 2025 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) a le plaisir de convier les médias à l'événement de clôture de la 1ʳᵉ édition de son programme de résidence artistique. Ce programme novateur a permis à deux duos d'artistes de collaborer étroitement avec des chercheurs en ingénierie, tout en bénéficiant des installations et équipements technologiques de pointe de l'École.

Cet événement, sera une occasion unique de découvrir comment l'art et la science se rencontrent pour stimuler la recherche et l'innovation. Les duos d'artistes Simon Laroche et Liliane Moussa ainsi qu'Elisabeth Picard et Ghislain Brodeur y présenteront leur parcours, les résultats de leur résidence et leurs projets novateurs alliant art, technologie et science.

Cette 1re édition du programme de résidence artistique a permis aux récipiendaires de collaborer avec les chercheurs David Labbé et Bora Ung dans le but de repousser les frontières de la création artistique et de la recherche scientifique.

Nous vous invitons à venir rencontrer ces artistes et chercheurs, et à explorer les résultats de ce programme, qui a su créer des collaborations inédites entre la communauté artistique et celle de la recherche à l'ÉTS.

QUOI: L'événement de clôture de la 1ʳᵉ édition du programme de résidence artistique de l'ÉTS



QUAND: Le mercredi 29 janvier à 16h30 ET

Pour confirmer votre présence : [email protected]



OÙ: École de technologie supérieure

1220, rue Notre-Dame Ouest (Maison des Étudiants - Pavillon E)

Salon des diplômés (E-2023)



QUI: Intervenantes et intervenants :

• Simon Laroche, artiste multidisciplinaire

• Liliane Moussa, chorégraphe

• Elisabeth Picard, artiste visuelle

• Ghislain Brodeur, artiste visuel

• David Labbé, professeur et chercheur au département de génie logiciel et des

technologies de l'information à l'ÉTS

• Bora Ung, professeur au département de génie électrique de l'ÉTS et titulaire

de la Chaire de recherche en génie Marcelle-Gauvreau sur les dispositifs

photoniques multimatériels et multifonctionnels.

