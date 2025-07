Le Ice Box Challenge de Montréal transforme l'ingéniosité étudiante en compétition universitaire !

MONTRÉAL, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Montréal accueillera cet été la première compétition universitaire nord-américaine dérivée du Ice Box Challenge, une initiative audacieuse qui allie ingénierie, conception durable et créativité étudiante. Organisée en collaboration avec le club HabiTek de l'École de technologie supérieure (ÉTS) et soutenue par l'Institut AdapT et l'organisme Bâtiment Passif Québec, cette compétition invite des équipes universitaires à concevoir et construire des microbâtiments capables de conserver un énorme bloc de glace pendant trois semaines, sans recourir à aucun système de refroidissement.

Une vitrine d'innovation étudiante au cœur de la métropole

Les structures seront installées à l'extérieur sur la Promenade du Vieux Port, sous le soleil estival, du 10 au 30 juillet. Ce défi mobilise les compétences en efficacité énergétique, en construction durable et en conception innovante. Cette première édition montréalaise verra s'affronter deux équipes :

Le club HabiTek de l'ÉTS

Le club de génie civil (CSCE) de l'Université Concordia

Une troisième structure, construite selon le Code de construction du Québec par Bâtiment Passif Québec, servira de référence.

« Ce projet nous permet de pousser nos compétences en conception à un autre niveau, dans des conditions réelles, avec un objectif clair : prouver que la performance énergétique peut rimer avec créativité et durabilité », affirme un représentant du club HabiTek de l'ÉTS.

De son côté, l'équipe de Concordia souligne que « le Ice Box Challenge de Montréal est une opportunité unique de démontrer que les solutions novatrices étudiantes peuvent jouer un rôle dans la transition énergétique du secteur du bâtiment ».

Une pédagogie appliquée, un impact réel

Les critères d'évaluation de la compétition incluent :

La quantité de glace conservée à la fin des trois semaines de compétition

La réutilisation potentielle de la structure après l'événement, aucune structure ne doit finir aux poubelles !

L'originalité et l'esthétisme du design

« Le Ice Box Challenge de Montréal est bien plus qu'une compétition : c'est un laboratoire vivant d'innovation et de collaboration interdisciplinaire. Il incarne l'avenir de la formation en conception de bâtiments durables », déclare Sébastien Jacquet, chargé de cours à l'ÉTS et organisateur principal de l'évènement.

Pour l'Institut AdapT, qui agit comme partenaire, l'événement reflète pleinement sa mission. « Ce genre d'initiative stimule à la fois l'engagement étudiant et l'émergence de solutions concrètes pour bâtir autrement. Nous sommes fiers de contribuer à sa portée nationale », affirme Éric Bosco, le directeur général de l'Institut AdapT.

« Le Ice Box Challenge démontre de manière éloquente qu'il est possible de bâtir autrement, même à petite échelle. En confrontant la théorie à la réalité, cette initiative place l'exigence de performance énergétique au cœur d'une démarche pédagogique innovante. Pour Bâtiment Passif Québec, c'est un privilège de soutenir une relève qui ose penser et construire en fonction des standards de demain. »

Vers une deuxième vie utile

En plus du volet technique, les équipes doivent proposer une réutilisation secondaire pour leur structure après la compétition, renforçant la réflexion sur l'économie circulaire. Les constructions seront ainsi pensées pour être déplacées et réutilisées dans des contextes réels (pavillons communautaires, kiosques, abris pour frigos urbains, etc.).

Le Ice Box Challenge de Montréal s'inscrit dans une longue tradition d'expérimentation pédagogique, initiée en 2007 par la firme A2M en Belgique. Cette édition marque une première nord-américaine en tant que compétition universitaire complète, adaptée aux réalités et aux normes locales.

Pour plus d'information ou pour organiser une entrevue média : Hélène Laurin, Service des affaires publiques et des relations gouvernementales, École de technologie supérieure (ÉTS), [email protected]