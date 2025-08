L'ÉTS lance la deuxième édition de son Programme de résidence artistique alliant arts et technologies

MONTRÉAL, le 5 août 2025 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) lance la deuxième édition de son Programme de résidence artistique, une initiative qui place l'innovation au cœur des arts technologiques. Ce programme inédit de collaboration entre une université spécialisée en génie et le milieu des arts est piloté par le Bureau de développement durable de l'ÉTS.

Après le succès de la première édition qui a vu les artistes Simon Laroche, Liliane Moussa, Elisabeth Picard et Ghislain Brodeur collaborer avec les chercheurs David Labbé et Bora Ung de l'ÉTS, le programme confirme sa pertinence dans le paysage artistique québécois. Le projet s'inscrit dans une tendance mondiale où les institutions technologiques s'ouvrent aux arts, alors que l'ÉTS se distingue par l'ampleur de son engagement envers le talent des créatrices et des créateurs d'ici.

- Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction, ÉTS : « L'ÉTS s'affirme aujourd'hui comme un acteur incontournable de l'écosystème culturel québécois. En créant ce pont unique entre nos laboratoires de recherche et la communauté artistique, nous redéfinissons le rôle des institutions d'enseignement supérieur dans le développement créatif contemporain. »

- Cédrick Pautel, secrétaire général et directeur exécutif de l'engagement organisationnel, ÉTS : « Ces collaborations génèrent une exceptionnelle fertilisation croisée. Les artistes apportent une perspective créative qui stimule l'innovation de nos chercheurs et chercheuses, tandis que nos avancées technologiques ouvrent des horizons artistiques inédits. C'est cette synergie qui fait la force et l'originalité de notre programme. »

- Simon Laroche, lauréat de la première édition du Programme de résidence artistique : « La résidence a fait évoluer mon travail et ma pratique et m'a permis d'activer la production collaborative d'une nouvelle œuvre qui n'existait jusque-là qu'à l'état de conceptualisation primaire. »

Une reconnaissance du secteur des arts technologiques

Le programme répond à un enjeu crucial soulevé par le milieu artistique : l'accessibilité aux technologies de pointe. En offrant 30 000 $ de soutien par artiste et l'accès à des équipements de recherche avancés, l'ÉTS comble un vide important dans l'écosystème des arts au Québec.

Un positionnement stratégique dans l'écosystème culturel montréalais

Le programme s'inscrit dans l'écosystème dynamique des arts à Montréal, aux côtés d'institutions comme la SAT, le Centre Phi et l'Arsenal. L'ÉTS apporte sa spécificité d'école d'ingénierie, créant un pont unique entre recherche fondamentale et création artistique.

La résidence artistique, qui s'inscrit dans le Programme d'intégration des arts et de la culture de l'ÉTS, témoigne également d'une évolution significative dans la perception des arts technologiques au sein des institutions académiques, traditionnellement focalisées sur la recherche et l'innovation.

L'ÉTS offre un terrain d'expérimentation unique avec ses expertises en intelligence artificielle, réalité virtuelle et augmentée, robotique, matériaux innovants, ingénierie quantique et systèmes intelligents, des domaines qui ouvrent des perspectives créatives encore peu explorées dans l'art contemporain.

Informations pratiques :

Soutien financier : 30 000 $ par artiste

Candidatures : jusqu'au 9 octobre 2025

Annonce publique des lauréats : avril 2026

Période de résidence : avril à décembre 2026

À propos de l'ÉTS :

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 70 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

