Quand la glace tient tête au soleil : la performance énergétique étudiante récompensée

Concordia : 386,4 kg de glace conservés, soit 47,3 % du bloc initial de 816,5 kg.

ÉTS : 333,8 kg de glace conservés, soit 40,9 % du bloc initial de 816,5 kg.

Ces chiffres impressionnants ont été obtenus sans recourir à aucun système de refroidissement - uniquement par la force de leur conception, alliant isolation performante, choix judicieux de matériaux et rigueur technique.

Des critères exigeants, des approches distinctes

Le jury a évalué les structures selon trois grands axes :

Le volume de glace restante après 21 jours

Le potentiel de réutilisation de la structure après l'événement

L'innovation et l'esthétique du design

Les deux équipes se sont distinguées par des approches différentes, mais tout aussi ingénieuses. L'équipe de Concordia a misé sur une structure préfabriquée hautement isolée, parfaitement étanche et soigneusement orientée pour limiter l'exposition au soleil, complétée par un revêtement réfléchissant et un design décoratif pensé pour durer. De son côté, l'équipe de l'ÉTS a privilégié des matériaux écologiques et biosourcés, une isolation exceptionnelle renforcée par un toit végétalisé et une conception sans pont thermique, permettant de maintenir une fraîcheur stable et de minimiser les pertes d'énergie. Chacune, à sa manière, a démontré une compréhension approfondie des principes de performance énergétique et un engagement concret envers des solutions durables, dans un esprit de saine compétition.

Une relève qui construit le futur

« C'est une grande fierté pour notre équipe. Voir autant de glace restante, c'est la preuve que nos choix de conception ont porté fruit », souligne un membre des CryoCubz. « Nous sommes fiers d'avoir montré qu'avec des matériaux écologiques et une conception rigoureuse, on peut relever des défis climatiques concrets », ajoute un représentant de Habitek.

Pour Sébastien Jacquet, chargé de cours à l'ÉTS et organisateur principal : « Au-delà du défi technique, cette compétition illustre l'importance de donner aux étudiants les moyens d'innover concrètement pour répondre aux défis climatiques. »

L'effet « Ice Box » sur le grand public

De nombreux visiteurs ont pu constater par eux-mêmes que l'efficacité énergétique ne sert pas qu'en hiver. Les plus curieux ont pu observer l'intérieur des microstructures par une fenêtre, découvrant avec étonnement la masse de glace qui résistait à la chaleur. Cette expérience visuelle, simple mais éloquente, a permis de mieux comprendre que l'isolation d'un bâtiment joue un rôle essentiel en été aussi -- pour garder la fraîcheur, réduire la climatisation et améliorer le confort. Une leçon d'efficacité énergétique à échelle humaine, rendue visible en plein cœur de Montréal.

Et maintenant ?

Les deux structures seront réutilisées dans des projets communautaires :

Concordia : maisonnette de rangement et de soutien aux récoltes dans les jardins communautaires Loyola, de l'Université Concordia

ÉTS : abri pour équipements de recherche de l'ÉTS à Sainte‑Marthe, ou abri pour un réfrigérateur communautaire pour l'organisme Paroles d'excluEs

Il s'agit d'une façon tangible d'ancrer cette initiative dans la réalité montréalaise et de prolonger ses retombées positives. L'espoir est grand de voir le Ice Box Challenge revenir à Montréal dans une prochaine édition, pourquoi pas avec plus d'équipes, plus de structures, et toujours plus d'audace étudiante.

Le Ice Box Challenge de Montréal 2025 aura donc permis bien plus que de conserver de la glace : il a révélé l'ingéniosité d'une génération prête à bâtir autrement.

SOURCE École de Technologie Supérieure

Renseignements : Najmeddine Jaouadi, Institut AdapT, École de technologie supérieure (ÉTS), [email protected]