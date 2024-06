TROIS-RIVIÈRES, QC, le 27 juin 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les médias sont invités à participer à la visite de l'entreprise Groupe Support Plus - Labmétal en compagnie de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC.

Groupe Support Plus - Labmétal inc. se spécialise dans la production de produits en acier inoxydable, en aluminium, en cuivre et en acier.

La ministre Martinez Ferrada profitera de l'occasion pour annoncer une contribution de DEC à l'entreprise et elle sera disponible pour répondre aux questions des médias à la fin de la visite.

Date :

28 juin 2024

Heure :

9 h

Endroit :

Groupe Support Plus - Labmétal inc.

2775, rue Jules-Vachon

Trois-Rivières (Québec)

G9A 5E1

Les journalistes qui souhaitent participer à cette visite doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 7 h, le 28 juin 2024 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse.

