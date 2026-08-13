Invitation aux médias - La Chambre dévoile sa vision pour Montréal en vue des élections québécoises

MONTRÉAL, le 13 août 2026 /CNW/ -- La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentantes et représentants des médias au dévoilement de son livre blanc Libérer le plein potentiel du Québec en capitalisant sur les forces de Montréal.

À l'approche des élections générales, la Chambre présentera sa vision pour l'avenir économique de la métropole ainsi que ses recommandations aux partis politiques. Des représentants des milieux économique, technologique et culturel prendront également la parole lors de cet événement phare pour la communauté d'affaires du Grand Montréal.

Date : Mercredi 19 août 2026

Lieu : PHI | 407, rue Saint-Pierre, Montréal QC H2Y 2M3

Heure : De 9 h 30 à 10 h 30

Accueil des médias : Dès 9 h

Intervenantes :

Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Jessica Bouchard, vice-présidente, Affaires publiques et économiques et Initiatives d'impact, Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Inscription : Pour vous inscrire, veuillez confirmer votre présence auprès de Marie-Lise Mormina à [email protected] ou au 514-771-2242.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Marie Lise Mormina, Directrice, Communication d'entreprise, NATIONAL, T +15149051135, M +15147712242