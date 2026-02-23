MONTRÉAL, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Les journalistes sont conviés à une rencontre de presse avec le président et chef de la direction, Charles Emond, ainsi que des membres du comité de direction, au sujet des résultats financiers 2025 de La Caisse.

Cette rencontre se déroulera dans un format hybride, soit en présentiel et en webdiffusion.

Un communiqué de presse sera envoyé sous embargo à 9 h 30 aux médias inscrits seulement. Pour celles et ceux qui ne se prévaudront pas de l'embargo, le communiqué de presse sera diffusé à 11 h.

La prise d'images et l'enregistrement audio seront autorisés tout au long de la conférence de presse, mais leur diffusion sera sous embargo jusqu'à 11 h . Aucune diffusion en direct ne sera permise.

DATE Le mercredi 25 février 2026 HEURE 9 h 15 : Arrivée des médias 9 h 30 : Remise des documents sous embargo 10 h 15 : Rencontre de presse 11 h : Levée de l'embargo sur la diffusion des résultats LIEU Édifice Jacques-Parizeau

1000, place Jean-Paul-Riopelle

Montréal (Québec) H2Z 2B3

Pour participer :

En présentiel : Les places étant limitées, les médias doivent confirmer leur présence par courriel à [email protected] au plus tard le 24 février à 15 h.

***Tous les médias présents - y compris les photographes et caméramans - devront s'enregistrer au kiosque d'accueil de l'Édifice Jacques-Parizeau à leur arrivée. Seuls les médias ayant confirmé leur présence au préalable seront autorisés.

En virtuel : Les journalistes doivent confirmer leur présence par courriel à [email protected] au plus tard le 24 février à 15 h. Les participants et participantes auront accès aux mêmes documents sous embargo et pourront également poser des questions. Le lien d'accès ainsi que les instructions de participation seront envoyés par courriel.

Pour de plus amples informations

ÉQUIPE DES RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

+ 1 514 847-5493

[email protected]

SOURCE La Caisse