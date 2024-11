Invitation aux médias - L'Association des SDC de Montréal est fière de lancer AXE Montréal - 1ère Édition, Catalyseur d'Innovation et de Vitalité Urbaine

MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - L'Association des SDC de Montréal (ASDCM) convie les représentants des médias à la première édition d'AXE Montréal, un événement inédit consacré à l'innovation et à la vitalité urbaine. Cet événement, propulsé par l'ASDCM, présenté par Eudonet Canada et soutenu financièrement par la Ville de Montréal, mettra en lumière les synergies et les collaborations entre les SDC, les arrondissements montréalais, les services municipaux et les acteurs du développement économique.

AXE Montréal vise à créer un dialogue constructif pour maximiser l'impact des initiatives locales grâce à des panels d'experts, des ateliers immersifs et un espace de réseautage.

L'événement comprendra notamment :

Panel 1 : Développement économique local - Discussion entre les acteurs clés

Animé par M. Sébastien Ridoin, directeur général de l'ASDCM, ce panel réunira Dieudonné Ella-Oyono (Service du développement économique, Ville de Montréal), Patrick Mainville (SDC Promenade Wellington), Pierre Boudreault (Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce) et Nathalie Robitaille (PME MTL Ouest-de-l'Île).

Animé par M. Sébastien Ridoin, directeur général de l'ASDCM, ce panel réunira Dieudonné Ella-Oyono (Service du développement économique, Ville de Montréal), (SDC Promenade Wellington), (Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce) et (PME MTL Ouest-de-l'Île). Panel 2 : Optimiser le développement économique local grâce aux données - Cas d'étude des SDC et d'Eudonet

M. Ridoin animera également ce panel, avec des intervenants tels que Michaël Novic (Eudonet Canada Inc.), Maha Berechid (Service du développement économique, Ville de Montréal, Ville de Montréal), Tasha Morizio (SD Boulevard Saint-Laurent), et Josée- Anne Derome de (PME MTL Grand Sud-Ouest).

L'événement se terminera par un cocktail de réseautage, favorisant les échanges entre les acteurs clés de l'écosystème économique montréalais.

Aide-mémoire :

Quoi : AXE Montréal - Dévoilement de la Première Édition

Quand : 20 novembre 2024 - de 8 H 00 à 19 H 00

Où : Casa d'Italia, Montréal

À propos de l'ASDCM

L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) a pour mission de représenter d'une voix commune les intérêts du réseau des SDC de Montréal afin de créer un environnement propice au développement commercial et à la prospérité durable des quartiers. Elle regroupe aujourd'hui 24 sociétés de développement commercial (SDC) et plus de 13 000 commerces et places d'affaires, afin d'agir sur la vitalité commerciale et la prospérité durable des quartiers.

SOURCE Association Des Sociétés De Développement Commercial De Montréal

Informations : Dany St-Jean, ASDCM, cell. : 514-212-5457