Invitation aux médias - L'Arctique comme si vous y étiez! Le plongeur Mario Cyr en conférence à l'Aquarium

QUÉBEC, le 29 janv. 2024 /CNW/ - Plongez dans l'aventure Mario Cyr! Les 3 et 4 février, assistez à une rencontre intimiste avec ce plongeur de renommée internationale et explorateur des temps modernes qui sera de passage à l'Aquarium du Québec.

Avec sa conférence L'aventurier des glaces, il vous fera découvrir son terrain de jeu de prédilection, l'Arctique. Au cours des 47 dernières années, il a photographié et filmé de nombreuses espèces lors de ses plongées dans cette région nordique.

Ours blancs, morses, requins blancs, belugas, narvals, les images inédites qu’il a réussi à capter sous l’eau et sur la banquise au cours des 45 dernières années sont saisissantes. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) L’explorateur, plongeur et caméraman sous-marin de renommée internationale, Mario Cyr, sera de passage à l’Aquarium du Québec le samedi 3 février et dimanche 4 février 2024. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Pour vivre l'Arctique comme si vous y étiez, c'est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des événements partenaires du Carnaval de Québec. La conférence est incluse dans le billet d'entrée quotidien à l'Aquarium. Les places étant limitées, le principe du premier arrivé, premier servi s'appliquera.

Pour télécharger les photos de Mario Cyr en Arctique : https://we.tl/t-23Jj0M588v

Pour visionner la vidéo promotionnelle : https://youtu.be/r9RyBPS-6xs

Dates : samedi et dimanche 3 et 4 février - 10h30 et 14h

Lieu : salle L'Alizé- Aquarium du Québec

