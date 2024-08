Invitation aux médias - Invitation au BBQ de Solidarité de la Section Locale 233 d'Unifor, avec la Présence du Directeur Québécois Daniel Cloutier

TÉMISCAMING, QC, le 7 août 2024 /CNW/ - Unifor Québec et la section locale 233 ont le plaisir de vous inviter à un BBQ de solidarité qui se tiendra au Parc Dottori, à Témiscaming, le 8 août prochain à 15h30.

Cet événement, organisé par la section locale 233 représentant les travailleuses et travailleurs de RYAM, est une réponse à la suspension des activités de l'usine de cellulose qui menace les emplois et le tissu socio-économique de la région.

Le directeur québécois d'Unifor Daniel Cloutier sera présent et prendra la parole lors de l'évènement. Il sera également possible de faire des entrevues sur place.

Cet événement est une occasion unique de rassembler la communauté, de renforcer les liens et de montrer notre détermination.

Détails de l'événement :

Date: 8 août 2024

Heure : à partir de 15h30

Lieu : Parc Dottori, Témiscaming (90 Ch. Kipawa , Témiscaming)

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence pour cet événement crucial pour nos membres et les communautés.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Pour information : Véronique Figliuzzi, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 212-6003 [email protected]