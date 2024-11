Invitation aux médias : Investissement crucial dans le déploiement de la Stratégie en santé de précision du CHUM grâce au don posthume exceptionnel de 45 M$ de Monsieur Paul Durocher

Invitation aux médias

Les représentants des médias sont conviés à l'événement de reconnaissance en l'honneur du don exceptionnel de monsieur Paul Durocher qui se tiendra le 27 novembre prochain à l'agora du Centre de recherche du CHUM. Cet événement sera l'occasion de découvrir la stratégie en santé de précision du CHUM qui sera déployée grâce à ce don transformationnel.

Quoi : Événement de reconnaissance en l'honneur du don exceptionnel de M. Paul Durocher

Qui: M. Claude St-Jean, neveu de feu Paul Durocher

Mme Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM

Mme Marie-Ève Desrosiers, présidente-directrice générale du CHUM

Mme Nathalie Beaulieu, directrice, Direction de l'enseignement et de l'Académie du CHUM

Dr Pierre Bourgouin, directeur, Direction des services professionnels

M. Vincent Poitout, directeur, Direction de la recherche et de l'innovation du CHUM

Quand: mercredi 27 novembre 2024, de 8 h 30 à 10 h

Où : Agora du CRCHUM, 900 rue St-Denis, Montréal, 5e étage

La santé de précision : approche novatrice de la santé de demain

La santé de précision est une approche qui s'intéresse à la singularité de chaque individu en prenant en compte les variations en matière de gènes, d'environnement et de mode de vie. En s'appuyant sur la recherche et sur l'analyse avancée de très grandes quantités de données grâce à des technologies de pointe et à l'expertise des scientifiques du CHUM, la santé de précision vise à améliorer la santé et le bien-être de la population en favorisant le déploiement d'interventions préventives, diagnostiques et thérapeutiques personnalisés et plus efficaces.

Il est de plus en plus reconnu que la plupart des maladies chroniques, telles que les cancers, les maladies métaboliques ou neurodégénératives, présentent une grande hétérogénéité. Ainsi, les patientes et patients ne répondent pas toutes et tous de la même manière aux traitements, n'ont pas les mêmes risques de développer des complications et présentent des trajectoires d'évolution de la maladie qui leur sont propres. Cependant, la prévention, la détection et le traitement des maladies se basent aujourd'hui principalement sur la réponse moyenne d'une population. C'est pourquoi le personnel médical du CHUM ambitionne de transformer la médecine traditionnelle en axant la prise en charge des personnes qu'il soigne sur la santé de précision.

À titre d'exemple, deux patientes vivant avec un cancer du sein peuvent réagir différemment à un même traitement en fonction de leurs tumeurs. De la même façon, le risque de complications chez deux personnes avec un diabète de type 2 peut varier en fonction de leur génétique.

La générosité de M. Durocher permettra au CHUM de démontrer la valeur unique de cette approche novatrice de la santé de demain. Plus encore, elle agira comme un levier puissant, positionnant les équipes de manière compétitive pour obtenir des subventions d'envergure et propulser le leadership de l'institution vers de nouveaux sommets.

À propos de monsieur Paul Durocher et de son don

Né à Montréal en 1929, M. Paul Durocher a grandi pendant la Grande Dépression dans une famille modeste de neuf enfants. Le mécanicien de formation est devenu entrepreneur en série au sein d'une multitude d'industries. Il a bâti sa fortune à partir de rien et a versé des contributions, souvent anonymes, à de nombreuses causes tout au long de sa vie.

Ce don majeur fait partie d'un don posthume exceptionnel d'un montant total de 140 millions de dollars réalisé par monsieur Durocher, versé à quatre fondations montréalaises soit la Fondation du CHUM, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal, la Fondation de l'Hôpital St. Mary ainsi que la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal. Découvrez-en davantage sur monsieur Paul Durocher et son importante initiative philanthropique ici : Succession Paul Durocher - Don historique : une générosité inspirante.

Au crépuscule de sa vie, M. Paul Durocher s'est départi d'une part importante de ses actifs et a su faire fructifier le produit de la vente afin de maximiser son legs aux fondations choisies. Des projets pour façonner la médecine de demain -- mais également pour améliorer la vie de nombreuses personnes au quotidien -- pourront notamment voir le jour grâce à son appui.

M. Durocher s'est éteint, mais grâce à son don, sa vision et ses valeurs demeurent bien présentes.

« Toujours soucieux d'aider les plus vulnérables, M. Paul Durocher était un homme humble et discret qui ne cherchait pas les hommages. Le caractère exceptionnel de son don ne peut toutefois être passé sous le silence », affirme Mme Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM.

À propos de la Fondation du CHUM

À la Fondation du CHUM, nous rallions une communauté de donatrices et de donateurs engagés autour de ce chef de file du système de santé qu'est le CHUM. Avec leur soutien, nous lui assurons une source de financement complémentaire qui propulse l'innovation, accélère son développement technologique et lui permet d'exceller en matière de soins, de recherche et d'enseignement -- pour qu'aucun patient ne reste dans l'impasse.

