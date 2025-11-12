MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à la cérémonie protocolaire de mise en service de l'antenne Deux-Montagnes du REM.

Date : Vendredi 14 novembre 2025

Heure : 9 h 15

Lieu : Deux-Montagnes (précisions fournies sur accréditation)

L'événement marquera le lancement des célébrations entourant la mise en service commerciale de ce nouveau tronçon du REM, qui reliera désormais le centre-ville de Montréal à Deux-Montagnes. Des dignitaires, partenaires du projet et représentants de CDPQ Infra seront présents pour souligner cette étape importante.

Déroulement :

Accueil des médias à la station Deux-Montagnes à partir de 9 h 15

Arrivée des dignitaires à la station Deux-Montagnes à 10 h (occasion photo ouverte à tous les médias)

Allocutions officielles à 10 h 30 sous le chapiteau extérieur

Séance de photos et entrevues individuelles vers 11 h 30

Prise d'images à bord du REM entre les stations Deux-Montagnes et Pierrefonds-Roxboro (temps limité entre 12 h et 13 h 30)

Notes :

Trajet des dignitaires à bord du REM de 9 h 15 à 10 h (prise d'images pool)

Les médias seront conviés à participer aux célébrations de la mise en service lors d'une visite subséquente du tunnel du mont Royal et de la station Édouard-Montpetit. Des invitations seront transmises sous peu.

RSVP obligatoire avant le 13 novembre 2025 à 10 h

SOURCE CDPQ Infra Inc.

Pour confirmer votre présence et pour toute question supplémentaire, veuillez écrire à : [email protected]