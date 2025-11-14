DEUX-MONTAGNES, QC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - CDPQ Infra est fière d'annoncer officiellement que l'antenne Deux-Montagnes du REM accueillera le grand public dès le 17 novembre 2025. Le service commercial entre la Rive-Sud et la Rive-Nord sera lancé dès 5 h 30, lundi matin. Avec 19 stations, un accès direct à trois des quatre lignes du métro de Montréal de même qu'à la ligne Mascouche d'exo qui sera bientôt disponible, c'est une mobilité sans précédent qui sera offerte aux résidentes et résidents du Grand Montréal.

Au total, le REM compte maintenant 50 kilomètres de réseau en service et 14 nouvelles stations, ce qui triple sa superficie et multiplie par quatre le nombre de ses stations en service.

Le REM permettra pour la première fois de traverser le Grand Montréal de Brossard à Deux-Montagnes. Ce nouveau parcours franchit le mont Royal et trois grands cours d'eau -- le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Prairies et la rivière des Mille-Îles -- et marque une transformation majeure du transport collectif dans la région métropolitaine.

Un projet d'une ampleur inégalée

Le REM est un projet de transport collectif qui se distingue en Amérique du Nord, non seulement par sa portée, mais aussi par l'efficacité de sa réalisation. Construit en grande partie dans un contexte de pandémie, le REM s'est fait à l'intérieur d'un échéancier record et à des coûts par kilomètre largement inférieurs aux meilleurs projets comparables sur le continent.

Le REM a été réalisé à environ la moitié du coût des projets les moins chers en Amérique du Nord, et parfois au tiers du coût selon les comparaisons. Cette performance s'accompagne d'une mise en service rapide : 50 km en opération après 7 ans de travaux, là où plusieurs projets similaires dépassent les 10 ans sans être encore livrés.

Le projet a permis, dans un contexte de grands défis, de remettre à niveau le tunnel sous le mont Royal et d'ainsi prolonger son utilité pour des décennies à venir. Grâce à l'expertise des équipes, deux nouvelles stations au cœur du tunnel voient le jour, prêtes à accueillir les usagers. La station McGill du REM offre une connexion directe à la ligne verte du métro de Montréal, tandis que la station Édouard-Montpetit relie le système à la ligne bleue et devient la deuxième station la plus profonde en Amérique du Nord. Plus que jamais, le tunnel joue son rôle de lien stratégique pour la mobilité dans le Grand Montréal.

Responsabilités accrues pour Pulsar, l'opérateur du REM

En prévision de la mise en service de l'antenne Deux-Montagnes, l'opérateur du REM, Pulsar, a augmenté ses effectifs consacrés à l'exploitation et à la maintenance du REM. Cette bonification vise à renforcer sa capacité à intervenir sur le réseau et à communiquer rapidement avec les usagers et usagères.

À partir du 17 novembre, Pulsar pourra donc assurer l'ensemble des communications liées aux opérations du REM qui se font directement auprès des usagères et des usagers, que ce soit sur le réseau, sur les plateformes numériques et via les médias.

Mise en service de l'antenne Anse-à-l'Orme au printemps 2026

Les équipes techniques poursuivront les essais sur l'antenne Anse-à-l'Orme jusqu'au printemps. Ce travail continu entraînera une modulation de l'horaire de service entre les stations Côte-de-Liesse et Deux-Montagnes. En matinée, le service débutera vers 5 h 30 à partir de Brossard et de Deux-Montagnes. En soirée, le dernier départ vers la station Deux-Montagnes depuis Brossard aura lieu à 20 h 30. Le service entre Brossard et Côte-de-Liesse se poursuivra pour sa part jusqu'au dernier départ à 1 h en semaine.

Des navettes seront offertes par les partenaires du transport collectif afin d'assurer le service en soirée au-delà de la station Côte-de-Liesse. Il est recommandé de consulter les planificateurs de trajet comme Transit ou Chrono, ou encore le site du REM, pour connaître avec précision les options disponibles.

Citations

« Le REM est un projet d'infrastructure de calibre mondial qui relie Montréal, crée des milliers d'emplois bien rémunérés et catalyse des partenariats novateurs entre les secteurs public et privé. Plus important projet de transport collectif au Québec depuis un demi-siècle, le REM témoigne de notre ambition : bâtir grand, bâtir avec audace, et bâtir un Québec fort pour pouvoir bâtir un Canada fort. »

Mark Carney, premier ministre du Canada

« Aujourd'hui, c'est une étape importante pour la population de la Rive-Nord qui va enfin être desservie par un moyen de transport collectif rapide et fréquent. Le réseau du REM prend forme et on voit que ça va changer profondément la mobilité dans la grande région de Montréal. Mais ça démontre aussi que le Québec a l'expertise pour réaliser des projets d'infrastructures de calibre mondial. On a besoin de ces grands projets-là en ce moment, plus que jamais. Le monde a changé très rapidement, et on doit absolument s'adapter. »

François Legault, premier ministre du Québec

« La mise en service de l'antenne Deux-Montagnes du REM marque une étape majeure pour Montréal. Ce nouveau lien propulse notre ville dans la modernité, en offrant une mobilité digne des grandes métropoles mondiales. En l'ajoutant à notre réseau d'autobus et de métro actuel, le REM permettra aux Montréalais et Montréalaises de se déplacer plus facilement que jamais, partout dans la ville et dans l'agglomération, mais également de bâtir une métropole à la hauteur de nos ambitions. »

Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Le REM est un projet historique mené dans un contexte hors norme. Il a pourtant été réalisé pour une fraction du coût et dans des délais très rapides en comparaison avec d'autres projets de transport en Amérique du Nord. Sept ans pour construire un tel réseau, en pleine pandémie et malgré des obstacles majeurs, c'est un accomplissement extraordinaire. C'est aussi un bel exemple de la portée et de la diversité de projets que La Caisse mène au Québec, avec un impact majeur sur l'économie et qui bonifient du même coup les fonds de retraite des Québécois et des Québécoises. »

Charles Emond, président et chef de la direction, La Caisse

« Nous avions très hâte d'arriver à ce moment historique pour le projet. Ajouter l'antenne Deux-Montagnes est un tournant pour le REM qui permettra à des dizaines de milliers de personnes de se déplacer plus rapidement et facilement dans le Grand Montréal. Nos énergies vont maintenant à compléter un réseau dont nous pouvons tous être très fiers. »

Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction, CDPQ Infra

« La BIC est fière de son investissement dans le REM, un des plus importants projets d'infrastructures de transport en commun au Canada. 14 nouvelles stations réparties sur 33 kilomètres de voies supplémentaires permettront à un plus grand nombre de personnes de se déplacer rapidement et facilement dans la ville de Montréal. Il s'agit du premier et du plus important investissement de la BIC, qui témoigne de l'impact réel de son travail. Ce n'est qu'un des plus de 100 projets de la BIC en cours de construction et de développement à travers le pays. »

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

« Les derniers mois ont démontré l'engagement de nos équipes à se renforcer pour opérer un réseau de grande envergure et l'importance d'avancer par étapes. Cette approche nous permettra d'atteindre une expérience de qualité, à la hauteur des attentes des usagères et usagers qui adopteront le REM à partir de novembre. »

Loïc Cordelle, directeur général, Pulsar

« Nous sommes très fiers du travail accompli par notre personnel talentueux, en collaboration avec nos partenaires, pour mettre en service cette nouvelle branche du REM. Ce métro entièrement électrique, automatisé et à haute fréquence transformera la vie de milliers de résidents et résidentes de Montréal et de la Rive-Nord, leur permettant de se déplacer efficacement, confortablement et en toute sécurité. Ils pourront traverser le mont Royal en moins de trois minutes - une première ! Avec le REM, Alstom démontre l'étendue de ses technologies urbaines et met en valeur son expertise en mobilité durable et intelligente. »

Michael Keroullé, président et chef de la direction d'Alstom en Amérique

« Nous sommes fiers d'avoir contribué à la réalisation du REM, un projet unique en Amérique du Nord qui redéfinit la mobilité dans le Grand Montréal. Ce succès illustre notre expertise mondiale en ingénierie et notre capacité à résoudre des défis complexes en collaboration avec nos partenaires. Nous poursuivons cet engagement en contribuant à l'entretien et à la maintenance du réseau, afin d'offrir aux usagers et usagères une expérience de transport fiable, fluide et durable. »

Ian L. Edwards, président et chef de la direction, AtkinsRéalis

« La mise en service de cette nouvelle phase du REM met de l'avant tout le savoir-faire québécois. Propulsé par notre électricité renouvelable, ce projet représente une innovation au service d'un Québec durable et démontre tout ce que nous pouvons accomplir lorsque nous faisons preuve d'ambition collective. »

Claudine Bouchard, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec

SOURCE CDPQ Infra Inc.

Pour plus d'information : Affaires publiques et médias, [email protected]