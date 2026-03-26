INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DU BÂTIMENT MISSION UNITAÎNÉS DE MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, l'Office municipal d'habitation de Montréal et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes, projet issu d'un partenariat novateur.

L'activité se déroulera en présence de :

M. Eric St-Pierre , député d'Honoré-Mercier;

, député d'Honoré-Mercier; M. Jean Martel , président-directeur général de la Société d'habitation du Québec;

, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec; M me Véronique Belpaire , directrice de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve;

, directrice de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve; M me Caroline Sauriol , présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;

, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés; et Mme Isabelle Pépin, directrice générale de l'Office municipal d'habitation de Montréal.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 27 mars 2026, 12 h.

L'activité débutera par la prise de photos officielle à l'extérieur. Les prises de parole se feront par la suite à l'intérieur.

DATE : 27 mars 2026 HEURE : 13 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources :Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]