INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DU BÂTIMENT MISSION UNITAÎNÉS DE MASCOUCHE

MASCOUCHE, QC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, de concert avec l'organisme Mission Unitaînés, la Ville de Mascouche et l'Office municipal d'habitation de la Rive Nord (OMHRN), invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes, projet issu d'un partenariat novateur.

L'activité se déroulera en présence de :

M me Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation;

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation; M me Tatiana Auguste, députée de Terrebonne;

Tatiana Auguste, députée de Terrebonne; M. Mathieu Lemay, adjoint parlementaire du ministre des Relations internationales et de la Francophonie et député de Masson;

M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec;

M me Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;

Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés; M. Charles-Élie Barrette, président de l'OMHRN;

et Mme Isabelle Couture, directrice générale de l'OMHRN.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 22 juin 2026, 8 h.

L'activité débutera par la prise de photos officielle à l'extérieur. Les prises de parole se feront par la suite à l'intérieur.

DATE : 22 juin 2026 HEURE : 9 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médiasSociété canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]