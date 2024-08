INVITATION AUX MÉDIAS : Inauguration des maisons unimodulaires à Maria

MARIA, QC, le 23 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, de concert avec la Ville de Maria, le CISSS de la Gaspésie et l'Office d'habitation de Baie des Chaleurs, invite les représentantes et les représentants des médias à l'inauguration des maisons unimodulaires construites à Maria pour loger des travailleurs du milieu de la santé.

L'activité se déroulera le 27 août 2024, en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de la députée de Bonaventure et adjointe gouvernementale au ministre de la Santé, Mme Catherine Blouin, du président-directeur général adjoint du CISSS de la Gaspésie, M. Jean Saint-Pierre, du maire de Maria, M. Jean-Claude Landry, et de la directrice générale de l'Office d'habitation de Baie des Chaleurs, Mme Sandra Leblanc.

À noter qu'un court déplacement est à prévoir entre le lieu d'une prise de photo officielle et l'emplacement de la conférence de presse.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent participer à cette activité doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 27 août, 8 h.

DATE : 27 août 2024 HEURE : 10 h ENDROIT : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

