INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE MAJEURE POUR LA REVITALISATION DU SECTEUR VAL-MARTIN À LAVAL

LAVAL, QC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, et la Ville de Laval invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur le secteur Val-Martin, à Laval.

L'activité se déroulera le 13 juillet en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, Mme Caroline Desrochers, de la conseillère dans le district de Souvenir-Labelle et responsable du dossier Habitation, Mme Sandra el-Helou, de M. Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et député de Sainte-Rose, du vice-président du comité exécutif de la Ville, M. Ray Khalil, et du directeur général de l'Office municipal de Laval, M. David Bélanger.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 13 juillet, midi.

DATE : 13 juillet 2026 HEURE : 13 h 30 ENDROIT : Laval L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Société d'habitation du Québec

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]