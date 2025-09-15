Invitation aux médias - IA au Canada : sortir de la complaisance, saisir l'avantage Conférence d'Olivier Blais
MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence d'Olivier Blais, cofondateur et vice-président intelligence artificielle de Moov AI.
Alors que le Canada tarde à adopter l'intelligence artificielle à grande échelle, M. Blais dressera un constat critique de la situation et présentera des solutions concrètes pour transformer l'IA en avantage compétitif pour nos entreprises.
Il participera ensuite à une discussion avec Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre. Ils aborderont ensemble le rôle de l'IA comme levier de croissance et moteur durable d'innovation et de compétitivité au sein des entreprises canadiennes.
|
Date :
|
Mardi 16 septembre 2025
|
Lieu :
|
Palais des congrès de Montréal
|
Heure :
|
De 12 h à 13 h 45
|
Inscription :
|
Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Joanna Kanga, stratège, Relations médias et Communications numériques, à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.
À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.
