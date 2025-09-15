Invitation aux médias - IA au Canada : sortir de la complaisance, saisir l'avantage Conférence d'Olivier Blais

MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence d'Olivier Blais, cofondateur et vice-président intelligence artificielle de Moov AI.

Alors que le Canada tarde à adopter l'intelligence artificielle à grande échelle, M. Blais dressera un constat critique de la situation et présentera des solutions concrètes pour transformer l'IA en avantage compétitif pour nos entreprises.

Il participera ensuite à une discussion avec Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre. Ils aborderont ensemble le rôle de l'IA comme levier de croissance et moteur durable d'innovation et de compétitivité au sein des entreprises canadiennes.

Date : Mardi 16 septembre 2025 Lieu : Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean-Paul-Riopelle

Montréal, Québec

H2Z 1H5 Heure : De 12 h à 13 h 45 Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Joanna Kanga, stratège, Relations médias et Communications numériques, à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

