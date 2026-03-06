Invitation aux médias : huis clos budgétaire 2026-2027

QUÉBEC, le 6 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer au huis clos budgétaire qui se tiendra le 18 mars prochain. Une conférence de presse du ministre des Finances, M. Eric Girard, de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, et du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette, est prévue. Elle sera suivie des points de presse des oppositions.

Date : Le mercredi 18 mars 2026



Endroit : Québec (le lieu exact vous sera précisé après votre inscription)



Horaire : 9 h - Accueil des médias

10 h - Lecture des documents et possibilité de poser des questions à des spécialistes

12 h 15 - Conférence de presse et points de presse

Vers 16 h - Levée du huis clos

Critères d'admissibilité

Veuillez noter que seuls les médias d'information grand public seront admis. Les journalistes doivent s'inscrire en remplissant le formulaire disponible à l'adresse suivante : https://inscription.huisclos.finances.gouv.qc.ca/hc/f?p=162:101::QLO4491::::.

Les renseignements suivants sont requis :

le nom du média;

le nom d'une personne responsable du média, son numéro de téléphone ainsi que son adresse courriel;

le nom et la fonction des personnes présentes.

Veuillez noter que chaque groupe médiatique est responsable de l'inscription d'au maximum un expert-conseil ainsi que des invités qui les accompagneront. Pour ces derniers, un maximum de trois organisations et de deux représentants par organisation est permis pour chacun des groupes médiatiques.

Les inscriptions sont attendues au plus tard le mardi 10 mars, à 16 h. En raison des règles de sécurité et des délais serrés liés à l'évènement, aucune inscription ne sera acceptée après cette date.

Dans un objectif de développement durable, seules les versions électroniques seront distribuées aux participants. Aucun document budgétaire ne sera imprimé.

Consignes de sécurité

Pour garantir la confidentialité des informations budgétaires qui seront dévoilées, les télécommunications sur place seront interrompues à partir de 22 h le mardi 17 mars. Les téléphones cellulaires, tablettes électroniques, montres intelligentes, récepteurs USB sans fil et autres appareils pouvant capter un réseau sans fil devront être laissés en consigne à votre arrivée. Une équipe de la Sûreté du Québec procédera aux vérifications d'usage.

Afin de faciliter leur travail, les représentants des médias pourront récupérer leurs appareils cellulaires à compter de 15 h 45, mais aucun échange avec l'extérieur, ni diffusion d'information ne seront permis avant la levée du huis clos.

Également, pour des raisons de sécurité, les participants devront demeurer dans la salle qui leur sera assignée jusqu'à la levée du huis clos. Aucun déplacement d'une salle à l'autre ne sera autorisé.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances

Si vous avez une question ou souhaitez davantage d'information, vous pouvez écrire à l'adresse [email protected].