MONTRÉAL, le 8 févr. 2024 /CNW/ - HEC Montréal invite les représentantes et représentants des médias à Révolution ESG : Saisir les opportunités, gérer les risques et assumer les responsabilités, la conférence inaugurale de l'initiative Measuring Beyond, en partenariat avec la Saïd Business School de l'Université d'Oxford. Près d'une quinzaine d'expertes et d'experts universitaires et internationaux, de même que des leaders d'opinion issus de grandes organisations prendront part à ces échanges qui visent à accroitre les connaissances en matière de mesure de performance des critères ESG.

Luciano Barin Cruz et Dominique Anglade, coleaders à la Direction de la transition durable de HEC Montréal, de même que Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire en gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal et Iwan Meier, titulaire de la Chaire en finance durable de HEC Montréal, prendront part à différents panels thématiques.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Quoi : Conférences et panels portant sur la gestion responsable Quand : Mercredi 14 février 2024 de 8 h 45 à 12 h 30 Où : Édifice Hélène-Desmarais de HEC Montréal Réservation : Inscription obligatoire auprès d'Andréanne Gagnon

PROGRAMMATION :

Révolution ESG : Saisir les opportunités, gérer les risques et assumer les responsabilités

8 h 30 Mot de bienvenue 8 h 45 Défis ESG et décarbonation au Québec et dans le monde 9 h 15 Intégration des facteurs ESG : limites et possibilités 10 h 30 Minimisation de votre impact environnemental : stratégie pour les entreprises québécoises 11 h 00 Finance durable et défis de la divulgation des informations ESG 11 h 45 Décarbonation de l'économie : possibilité ou utopie

À propos de l'initiative Measuring Beyond

HEC Montréal et la Saïd School de l'Université d'Oxford se sont unies pour lancer l'initiative Measuring Beyond, axée sur l'amélioration de l'évaluation de la performance des entreprises grâces aux facteurs ESG. Cette collaboration vise à encourager l'intégration de ces derniers dans les objectifs des entreprises et à fournir des outils pour une gestion durable et responsable, tout en favorisant la transparence et l'investissement responsable.

À propos de HEC Montréal

École de gestion de renommée internationale, HEC Montréal accueille plus de 13 400 étudiantes et étudiants et forme chaque année plus de 9000 cadres et dirigeantes et dirigeants. Détentrice de plusieurs agréments, l'École offre plus de 100 programmes d'études de tous les cycles universitaires. Elle compte 36 chaires de recherche, dont 8 chaires de recherche du Canada. Forte de ses 312 membres du corps professoral, HEC Montréal offre un enseignement multilingue et attire des étudiantes et étudiants de 145 pays. Depuis sa fondation en 1907, HEC Montréal a formé plus de 110 000 diplômées et diplômés dans tous les domaines de la gestion.

