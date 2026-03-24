Invitation aux médias - Grande mobilisation à l'UQO des personnes chargées de cours et des stagiaires
Nouvelles fournies parCSN - Confédération des syndicats nationaux
24 mars, 2026, 10:01 ET
GATINEAU, QC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Dans le cadre d'une réunion nationale du regroupement université de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), des délégations de dix universités du Québec seront présentes pour appuyer le Syndicat des chargées et chargés de cours (SCCC-UQO).
En négociation depuis le mois de septembre 2025 et sans contrat de travail depuis le 1er janvier 2026, le Syndicat des chargées et chargés de cours de. Le SCCC-UQO augmente ses moyens de pression. Cette mobilisation sera coordonnée avec la grève générale des étudiantes et des étudiants portant sur la rémunération des stages.
Aide-mémoire
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QUOI :
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Grande mobilisation devant l'UQO avec un spectacle de l'auteur-compositeur-interprète Nick Loyer
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QUAND :
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Mercredi 25 mars 2026, de 11 h à midi
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OÙ :
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Devant le pavillon Alexandre-Taché de l'UQO
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QUI :
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• Marie-Josée Bourget, présidente du SCCC-UQO
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• Christine Gauthier, vice-présidente de la FNEEQ-CSN
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• Alfonso Ibarra Ramirez, président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Outaouais-CSN
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• Nellie Émond, vice-présidente du Regroupement des étudiants en travail social de l'UQO (REETS-UQO)
SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux
Pour plus d'informations : Nicolas Harvey, vice-président aux communications du SCCC-UQO, [email protected], 514 815-4903; Thierry Larivière, conseiller aux communications de la CSN, 514-966-4380, [email protected]
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