Invitation aux médias - Grande mobilisation à l'UQO des personnes chargées de cours et des stagiaires

Nouvelles fournies par

CSN - Confédération des syndicats nationaux

24 mars, 2026, 10:01 ET

GATINEAU, QC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Dans le cadre d'une réunion nationale du regroupement université de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), des délégations de dix universités du Québec seront présentes pour appuyer le Syndicat des chargées et chargés de cours (SCCC-UQO).

En négociation depuis le mois de septembre 2025 et sans contrat de travail depuis le 1er janvier 2026, le Syndicat des chargées et chargés de cours de. Le SCCC-UQO augmente ses moyens de pression. Cette mobilisation sera coordonnée avec la grève générale des étudiantes et des étudiants portant sur la rémunération des stages.

Aide-mémoire

QUOI :

Grande mobilisation devant l'UQO avec un spectacle de l'auteur-compositeur-interprète Nick Loyer



QUAND :

Mercredi 25 mars 2026, de 11 h à midi



OÙ :

Devant le pavillon Alexandre-Taché de l'UQO



QUI :

•  Marie-Josée Bourget, présidente du SCCC-UQO



•  Christine Gauthier, vice-présidente de la FNEEQ-CSN



•  Alfonso Ibarra Ramirez, président du Conseil central des syndicats   nationaux de l'Outaouais-CSN



•  Nellie Émond, vice-présidente du Regroupement des étudiants en travail social de l'UQO (REETS-UQO)

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour plus d'informations : Nicolas Harvey, vice-président aux communications du SCCC-UQO, [email protected], 514 815-4903; Thierry Larivière, conseiller aux communications de la CSN, 514-966-4380, [email protected]

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Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 325 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le...

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