/R E P R I S E --Invitation aux médias - Grande mobilisation à l'UQO des personnes chargées de cours et des stagiaires/

GATINEAU, QC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Dans le cadre d'une réunion nationale du regroupement université de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), des délégations de dix universités du Québec seront présentes pour appuyer le Syndicat des chargées et chargés de cours (SCCC-UQO).

En négociation depuis le mois de septembre 2025 et sans contrat de travail depuis le 1er janvier 2026, le Syndicat des chargées et chargés de cours de. Le SCCC-UQO augmente ses moyens de pression. Cette mobilisation sera coordonnée avec la grève générale des étudiantes et des étudiants portant sur la rémunération des stages.

Aide-mémoire

QUOI : Grande mobilisation devant l'UQO avec un spectacle de l'auteur-compositeur-interprète Nick Loyer



QUAND : Mercredi 25 mars 2026, de 11 h à midi



OÙ : Devant le pavillon Alexandre-Taché de l'UQO



QUI : • Marie-Josée Bourget, présidente du SCCC-UQO





• Christine Gauthier, vice-présidente de la FNEEQ-CSN





• Alfonso Ibarra Ramirez, président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Outaouais-CSN





• Nellie Émond, vice-présidente du Regroupement des étudiants en travail social de l'UQO (REETS-UQO)

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour plus d'informations : Nicolas Harvey, vice-président aux communications du SCCC-UQO, [email protected], 514 815-4903; Thierry Larivière, conseiller aux communications de la CSN, 514-966-4380, [email protected]