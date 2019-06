­­Invitation aux médias - Gala des Mérites du français

MONTRÉAL, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - La présidente-directrice générale de l'Office québécois de la langue française, Mme Ginette Galarneau, et le directeur général des services de francisation du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. Ghislain Beaudin, convient les représentantes et les représentants des médias au Gala des Mérites du français. L'événement souligne l'excellence de personnes et d'organisations en matière d'utilisation et de promotion du français ainsi qu'en matière de francisation des personnes immigrantes.

Date : Lundi 10 juin 2019



Heure : 17 h



Lieu : Salon urbain de la Place-des-Arts

1600, rue Saint-Urbain

Montréal (Québec) H2X 1Y9

https://www.facebook.com/OQLF.QC/

https://twitter.com/oqlf

SOURCE Office québécois de la langue française

Renseignements: Julie Létourneau, julie.letourneau@oqlf.gouv.qc.ca, Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873‑6202; Émilie Vézina, Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, 514 940-1630

Related Links

https://www.oqlf.gouv.qc.ca