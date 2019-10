Invitation aux médias - Financement des services policiers au Québec : mettre fin à l'iniquité qui perdure depuis 20 ans

MONTRÉAL, le 18 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que la ministre de la Sécurité publique du Québec déposera un Livre vert sur l'état de la desserte policière au Québec, la Fédération des policiers municipaux du Québec (FPMQ) invite les représentants des médias à une conférence de presse portant sur le financement des services policiers au Québec. La conférence se tiendra le 27 octobre prochain au Centre des congrès Palace à 10h30 à Laval.

Depuis une vingtaine d'années, soit depuis l'adoption de l'actuelle Loi sur la police, une grave iniquité perdure entre les différentes municipalités québécoises. Celles desservies par la Sûreté du Québec ont droit à une subvention du gouvernement du Québec qui représente 47 % du coût de la desserte policière, alors que les municipalités qui ont leur propre sûreté municipale doivent payer l'entièreté de la facture. Ainsi, 5,5 millions de québécois et québécoises pourraient être touchés par une mesure établissant une équité en matière de financement des services policiers municipaux.

La FPMQ présentera la situation et ses demandes en vue de mettre fin à l'iniquité.

SERONT PRÉSENTS

François Lemay, président de la FPMQ

DATE

27 octobre 2019

HEURE

10 h 30

LIEU

Centre des congrès Palace, salle Versailles

1717 Blvd Le Corbusier (Nord du Boul. St-Martin) Laval, Québec H7S 2K7

À PROPOS DE LA FPMQ

La Fédération des policiers et policières municipaux du Québec veille à ce que les corps policiers municipaux puissent offrir des services de qualité à la population qu'ils sont chargés de protéger. La FPMQ s'emploie au bien-être collectif et à la qualité de vie de ses membres, en maintenant l'honneur et le développement professionnel des policiers et policières municipaux du Québec. La FPMQ regroupe 32 associations syndicales locales représentant 5 000 policières et policiers municipaux répartis sur l'ensemble du territoire.

SOURCE Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ)

Renseignements: Anthony Bissonnette, abissonnette@coopbelvedere.com, 514 947-5936