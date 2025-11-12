Invitation aux médias - État de situation sur les pannes d'électricité

Nouvelles fournies par

Hydro-Québec

12 nov, 2025, 08:46 ET

MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Hydro-Québec invite les représentants des médias à un état de la situation sur les pannes d'électricité en cours.

Quoi   État de situation sur les pannes d'électricité

Qui     Maxime Nadeau, directeur principal - Exploitation du réseau

Date   Mercredi 12 novembre 2025

Heure 11 h 00

      Sur la plateforme Teams (disponible sur le site de Microsoft Teams)
            Vous devez vous inscrire auprès de l'équipe Relations avec les médias pour
            recevoir les instructions et le lien Teams pour participer.

Important : Veuillez confirmer votre présence auprès de l'équipe Relations avec les médias au 514 289-5005 ou [email protected].

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Hydro-Québec, 514 289-5005 (option 2), [email protected]

Profil de l'entreprise

Hydro-Québec

Hydro-Québec fournit une alimentation électrique fiable et des services de qualité adaptés aux besoins de ses clients, à des prix concurrentiels. En exploitant des sources d’énergie propres et renouvelables, Hydro-Québec contribue à la richesse collective du Québec tout en...