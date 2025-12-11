MONTRÉAL, le 11 déc. 2025 /CNW/ - À l'écoute des demandes reçues pendant son dialogue sur le Plan d'action 2035, Hydro-Québec dévoile une cartographie des capacités de son réseau électrique. La publication de ces informations offrira davantage de prévisibilité à l'ensemble des partenaires du développement économique et énergétique du Québec. Elles permettront une meilleure coordination entre les développeurs de projets, Hydro-Québec et les acteurs municipaux.

Cette cartographie comprend deux volets :

Le potentiel d'intégration d'énergie éolienne pour des projets soumis dans le cadre d'appels d'offres et permettant une mise en service entre 2031 et 2035 (carte ici).

Les capacités de raccordement de projets industriels au réseau de transport d'électricité dans les 13 secteurs où les demandes sont les plus élevées (carte ici). À noter qu'il ne s'agit pas de la disponibilité énergétique globale du Québec pour de nouveaux projets industriels, mais bien de la capacité locale du réseau de transport dans certaines zones industrielles.

Un appel d'offres éolien en 2026, en concertation avec les milieux d'accueil

Hydro-Québec annonce aussi qu'un nouvel appel d'offres pour de l'énergie éolienne sera lancé au printemps 2026 afin de répondre à la croissance de la demande en électricité. Comme le prévoit notre Stratégie de développement éolien, les projets de plus petite ampleur feront l'objet d'appels d'offres, en complément des projets à plus grande échelle dont Hydro-Québec sera le maître d'œuvre.

Des critères renforcés pour favoriser le contenu québécois et l'acceptabilité sociale

Dans le cadre de ce nouvel appel d'offres pour de l'énergie éolienne, Hydro-Québec accordera un poids accru au contenu québécois dans l'évaluation des projets. Elle valorisera le contenu local et les dépenses faites au Québec, tout en veillant à ce que les coûts des projets demeurent les plus compétitifs possibles pour maintenir des tarifs abordables et concurrentiels.

L'acceptabilité sociale demeurera aussi un critère central dans la sélection des projets, afin que ceux-ci soient bien intégrés dans leur milieu. Seuls les projets ayant reçu l'appui des municipalités seront réalisés. La consultation du public en amont du dépôt des soumissions sera donc essentielle, et Hydro-Québec favorisera des projets développés en partenariats avec les collectivités d'accueil et les Premières Nations. Ainsi, les municipalités, les MRC et les Premières Nations qui souhaitent être partenaires de projets éoliens pourront s'impliquer dans le développement et bénéficier d'une part des revenus. Toujours dans la continuité du dialogue sur le Plan d'action 2035, Hydro-Québec tiendra, de décembre à février, une consultation sur les modalités de l'appel d'offres avant de le lancer officiellement.

Enfin, dans l'objectif de donner de la prévisibilité et du temps aux collectivités et développeurs pour élaborer des projets, Hydro-Québec entend lancer un processus d'appel d'offres proposant plusieurs plages de plus longue durée aux promoteurs qui veulent soumettre des projets au cours des prochaines années.

Pour consulter la cartographie détaillée, visitez :

https://www.hydroquebec.com/data/projets/presentation-capacites-integration-production-eolienne.pdf

https://www.hydroquebec.com/data/projets/presentation-zones-raccordement-industriel.pdf

