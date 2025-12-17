Électricité à Kitcisakik - La communauté célèbre le raccordement du village au réseau d'Hydro-Québec

KITCISAKIK, QC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Une grande fête réunit aujourd'hui, à Kitcisakik, le Conseil des Anicinapek, les membres de la communauté ainsi que des représentants et représentantes d'Hydro-Québec, du Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit, de la Société d'habitation du Québec et de Services aux Autochtones Canada pour célébrer l'électrification du village, situé dans la réserve faunique La Vérendrye, à 90 km au sud-est de Val-d'Or.

Les résidents et résidentes de Kitcisakik n'avaient pas, depuis l'existence de leur communauté, accès au service d'électricité d'Hydro-Québec. Grâce à la construction d'une ligne de distribution entre leur village et le réseau d'Hydro-Québec et à la conversion des systèmes électriques des bâtiments, les membres de la communauté peuvent dorénavant compter sur un approvisionnement en électricité fiable issu d'une source renouvelable.

Un moment symbolique et émouvant marquera la célébration d'aujourd'hui : un groupe d'enfants du village allumant les lumières du sapin de Noël devant le conseil de bande.

Animiki Ickote, électricité en anichinabé

Dans le cadre du projet Animiki Ickote, des équipes d'Hydro-Québec ont, au cours des trois dernières années, conçu et construit une ligne électrique entre le poste de Louvicourt et le village ainsi qu'un réseau de distribution au sein de la communauté.

Pour sa part, le gouvernement du Québec a mené les travaux d'adaptation des systèmes électriques des résidences auparavant alimentées par des génératrices au diesel. Enfin, Services Autochtones Canada a réalisé la conversion des systèmes électriques des bâtiments communautaires et institutionnels dans la communauté, tels que l'édifice du Conseil de bande et l'école Mikizicec.

Projet en bref :

2022 : Travaux de conception et d'ingénierie

2023 : D é but du d é boisement, puis plantation de poteaux et travaux électriques jusqu'en 2025

70 kilomètres : Longueur de la ligne entre Kitcisakik et le poste de Louvicourt

2 000 : Nombre de poteaux plantés dans l'emprise longeant la route 117 et dans la communauté

150 : Habitations et bâtiments communautaires raccordés au nouveau réseau de distribution local

Plus de 150 : Membres du personnel d'Hydro-Québec, de la Société d'habitation du Québec, du Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit, de Services aux Autochtones Canada et des entreprises sous-traitantes ayant contribué à la réalisation de ce projet.

Citations :

« Aujourd'hui, on pose un geste très concret pour améliorer la qualité de vie des gens de Kitcisakik. Avoir accès à l'électricité, c'est un service de base, essentiel pour la sécurité et le développement d'une communauté. Je suis fier du travail accompli avec Hydro-Québec et nos partenaires pour que les membres de Kitcisakik puissent enfin compter sur une énergie fiable et propre. »

- François Legault, premier ministre du Québec

« Ce jour marquera l'histoire de Kitcisakik : la communauté entre dans une nouvelle ère avec un grand enthousiasme. L'arrivée de l'électricité facilitera le quotidien des membres de Kitcisakik. »

- Édouard Brazeau, chef du Conseil des Anicinapek de Kitcisakik

« Le raccordement de Kitcisakik au réseau d'Hydro-Québec est bien plus qu'un simple projet d'infrastructure. Pour les familles d'aujourd'hui et les générations à venir, cet accès fiable et durable à l'électricité ouvre la voie à de meilleures conditions de vie. Réalisé grâce à un partenariat solide avec le Conseil des Anicinapek de Kitcisakik, ce projet met en valeur leur leadership et témoigne de l'engagement de ce gouvernement envers le bien-être des communautés autochtones. »



- Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Depuis ma première visite dans la communauté, j'ai espéré ce jour où elle serait raccordée au réseau d'Hydro-Québec. Alors que les fêtes arrivent et que la température baisse, c'est une excellente nouvelle pour les membres de la communauté, qui pourront désormais profiter d'une source d'énergie fiable et renouvelable pour leurs besoins au quotidien. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont travaillé dur pour faire aboutir ce projet d'envergure, qui soutiendra l'essor des gens de Kitcisakik à long terme. »



- Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit



« Le raccordement de la communauté anicinapé de Kitcisakik au réseau électrique d'Hydro-Québec en 2025 ouvre la voie à des possibilités durables, au droit à vivre sans discrimination, et à un avenir basé sur l'autonomie et la dignité. »



- Francis Verreault-Paul, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

« Aujourd'hui, nous célébrons le branchement essentiel de Kitcisakik. Pour la première fois, les lumières du sapin de Noël brilleront grâce à notre électricité renouvelable, éclairant aussi les projets futurs des quelque 500 personnes de la communauté. La mobilisation et le dévouement de nos équipes réaffirment la priorité d'Hydro-Québec : offrir à tous les Québécois et Québécoises un service fiable et une sécurité énergétique durable. »



- Claudine Bouchard, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec



SOURCE Hydro-Québec

