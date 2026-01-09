MONTRÉAL, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Hydro-Québec annonce qu'elle a négocié en date de ce jour, sur le marché domestique canadien, l'émission de 500 000 000 $CA d'obligations, série JU, échéant le 15 février 2065.

Les obligations porteront intérêt à un taux de 4,00 %, payable semestriellement, et seront offertes sur le marché à un prix de 88,614 augmenté des intérêts réputés courus depuis le 15 août 2025. Le rendement est de 4,633 %. Les obligations seront émises et livrées en date de la clôture prévue le 13 janvier 2026.

Le groupe de preneurs fermes est composé de : RBC Dominion valeurs mobilières Inc. à titre de chef de file, Financière Banque Nationale Inc. et Marchés mondiaux CIBC Inc. à titre de co-chefs de file, BMO Nesbitt Burns Inc., Casgrain & Compagnie Limitée, La Banque Toronto-Dominion Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc. à titre d'autres gérants.

Il s'agit de la onzième réouverture des obligations, série JU, émises initialement le 19 septembre 2024 et la valeur nominale globale des obligations de cette série s'élève maintenant à 6 000 000 000 $CA.

