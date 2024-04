Invitation aux médias - Dévoilement des projets gagnants concernant le concours de la phase IV de la promenade Samuel-De Champlain

QUÉBEC, le 2 avril 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, invite les représentantes et représentants des médias au dévoilement des résultats du concours d'idéation multidisciplinaire pour la phase IV de la promenade Samuel-De-Champlain. Il sera accompagné par le député de Montmorency, M. Jean-François Simard et par la présidente-directrice générale de la Commission de la capitale nationale du Québec, Mme Marie Claire Ouellet.

Cet événement aura lieu :

Date : 3 avril 2024



Heure : 10h00



Lieu : Québec*

Accréditation obligatoire

*Pour participer au dévoilement, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

