INVITATION AUX MÉDIAS - Désignation d'un personnage historique

QUÉBEC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Eric Girard, convie, au nom du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il fera une annonce au sujet d'un personnage historique. Pour l'occasion, il sera accompagné par le maire de Saguenay, M. Luc Boivin.

Date : Le vendredi 27 mars 2026 Heure : 10 h 30 Lieu : Saguenay*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant avant 8 h le 27 mars 2026, à l'adresse courriel suivante : [email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]