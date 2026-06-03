Invitation aux médias - Dépôt du projet de loi encadrant la langue de l'enseignement en formation professionnelle et en formation générale des adultes
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Langue française
03 juin, 2026, 16:00 ET
QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse en lien avec le dépôt d'un projet de loi permettant d'étendre le champ d'application de la Charte de la langue française à la formation professionnelle et à la formation générale des adultes.
Cet événement aura lieu :
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Date :
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Jeudi 4 juin 2026
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Heure :
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12 h
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Lieu :
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Salle Evelyn-Dumas
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Assemblée nationale du Québec
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1150, avenue Honoré-Mercier
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Québec (Québec) G1A 1A3
*L'événement aura lieu sous réserve de l'acceptation du projet de loi par les parlementaires.
SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française
Source : Anne-Sophie Bonneau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Langue française, Tél. : 367-763-1146, [email protected]
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