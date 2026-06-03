Invitation aux médias - Dépôt du projet de loi encadrant la langue de l'enseignement en formation professionnelle et en formation générale des adultes

QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse en lien avec le dépôt d'un projet de loi permettant d'étendre le champ d'application de la Charte de la langue française à la formation professionnelle et à la formation générale des adultes.

Cet événement aura lieu :

Date : Jeudi 4 juin 2026 Heure : 12 h Lieu : Salle Evelyn-Dumas

Assemblée nationale du Québec

1150, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec) G1A 1A3

*L'événement aura lieu sous réserve de l'acceptation du projet de loi par les parlementaires.

SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française

Source : Anne-Sophie Bonneau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Langue française, Tél. : 367-763-1146, [email protected]